Inbrottsvåg under natten i Sydsverige

Sydsverige drabbades av en inbrottsvåg under natten mot torsdag. På flera platser har gärningsmän tagit sig in, eller försökt ta sig in i byggnader för att tillgripa sig saker som inte är deras.

Ljungby – två personer kör i diket

En uppringare larmar om ett inbrott på en gård söder om Ljungby. Två personer ska ha brutit sig in i lador på gården. När gärningmännen lämnar platsen lyckas de köra i diket bara ett par kilometer från platsen.

”Polis skickas till olycksplatsen och spårning med hund påbörjas. Efter ett tags spårande bedömer hundföraren att de två gärningsmännen troligen plockats upp av en annan bil", skriver polisen.

Gärningsmännen kom troligen inte över något gods från gården.

Gunnarstorp – skadar sig under inbrottet

En man bryter sig in i ett uthus på Tornégatan i Gunnarstorp. Men ett vittne kan larma polisen och i närheten av uthuset anträffas mannen.

Det visar sig då att han skadats under inbrottet och får köras till sjukhus för vård.

"Efter det kommer han omhändertas enligt lagen om berusade personer", skriver polisen.

Hultsfred – försöker fly ut på åker

Ett vittne larmar polisen om ett pågående inbrott i en lada utanför Hultsfred. När polisen kommer till platsen får de syn på den misstänkte gärningsmannen som föröker fly ut på en åker. Men polispatrullen är snabb och lyckas gripa mannen.

"Den 35-årige mannen misstänks ha varit inne i ladan och försökt tillgripa motorsågar", skriver polisen.

Karlskrona – inbrott i kafé

Polis skickas till ett kafé på Centralstationen i Karlskrona efter ett inbrott. Vad som inbrottstjuven kommit är oklart.

Nu ska polisen säkra spår från övervakningskameror.

Malmö – grips på platsen

Polisen får larm om ett en man brutit sig in i två personbilar som står parkerade i stadsdelen Rosengård.

Gärningsmannen, som är 32 år gammal, grips när polisen kommer till platsen.

Lund – bryter sig in med bil

Ett okänt antal gärningsmän har med hjälp av en bil tagit sig in i en butik i området Kattesund i Lund.

Gärningsmännen ska ha plockat med sig okänt antal datorer och mobiltelefoner och därefter lämnat platsen i samma bil som de kört in i butiken med.

"Polispatruller skickas till platsen och närområdet för att säkra spår och spana efter bilen men i skrivande stund har de inte anträffats", skriver polisen.