Hasse Andersson har haft bra flyt de senaste åren.

Han blev framför allt barnens favorit när han kom fyra med låten "Guld och gröna skogar" i Melodifestivalen 2015.

– Jag hade i princip ett fullt spelschema redan före Melodifestivalen 2015. Sedan ringde alla och ville boka, säger han.

– Jag hade lagt in fridagar men blev tvungen att tacka ja till vissa jobb ändå. Grönan och Liseberg och sådant. Så jag gjorde 120 jobb det året – vid 67 års ålder.

Ledde Melodifestivalen 2017

Hasse var sedan själv programledare för Melodifestivalen 2017 tillsammans med Clara Henry och David Lindgren.

– Det var ännu jobbigare. Man hade ögonen på sig i sex veckor, varje dag. 2019 har jag tackat nej till att vara med i programmet, säger han.

Inför 2019 har Hasse Andersson tackat nej till att delta i Melodifestivalen. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hasse Andersson klagar förstås inte. Vem vill inte vara populär och efterfrågad?

Över julhelgen ligger han dock lågt. Hasse och frun Monica Forsberg firar jul i hennes värmländska hus mellan Degerfors och Karlskoga.

Firar jul med familjen

– Vi firar med min exfru, styvdotter och barnbarn. Sedan i januari åker vi till vårt hus i Florida, i West Palm Beach, säger han.

– Våren blir väldigt stillsam.

Under 2019 har Hasse bokat in 25 föreställningar av "Ett hemligt uppdrag", musikalen om Svingelskogen. Plus sju föreställningar av farsen "Skuld och gröna skogar" i Ängelholm.

I det förflutna har Hasse upplevt kollaps, överansträngning och utbrändhet. Och lärt sin läxa. Foto: CHRISTER WAHLGREN / KVP/ EXPRESSEN

I midsommarhelgen har han premiär i Norrvikens trädgårdar för sin avskedsturné.

– Det blir ingen jätteturné, bara tio–tolv stopp. Sommarrock i Svedala, något i Stockholm, kanske Malmöfestivalen och några festivaler till, säger Hasse Andersson.

"Skånsk manifestation"

– Efter det har vi snackat om att göra en rolig grej, ett slags skånsk manifestation med mig och Danne Stråhed, kanske Olle Jönsson. Fem–sex jobb. Åka runt i södra Sverige, bara.

Julen 2019 är det så dags för julföreställning av "Skuld och gröna skogar" på Bruksteatern i Brevens bruk, i trakten av Örebro.

– Vi har pratat om 30 föreställningar, eventuellt. Det är en rätt liten salong som bara tar runt 300 personer.

Några kyrkokonserter finns också på spelplanen framöver. Detta är alltså Hasse Anderssons uppfattning om att "ta det lite lugnare".

Kollapsad och utbränd

Längre bakom sig, i det förflutna har Hasse upplevt kollaps, överansträngning och utbrändhet. Tempot har tidvis varit sanslöst.

– Värst var det under Änglahundsturnén 1983. Då gjorde jag 64 jobb på 62 dagar, minns han.

– Men då var ordet "utbränd" ännu inte uppfunnet.

Hasse och frun Monica Forsberg ska fira en familjejul i hennes värmländska hus mellan Degerfors och Karlskoga. Foto: CHRISTER WAHLGREN / KVP/ EXPRESSEN

Hasse Andersson säger att konserter är det som tröttar mest – de tillfällen när han står ensam i spotlighten och själv ska bära upp en föreställning.

– Att vara del av en ensemble är inte alls lika jobbigt. Det är kul att spela musikal eller fars tillsammans med andra när inte allt ljus är på mig, när jag inte står i fokus.

Vill minska väntetiden

Det är egentligen inte heller antalet framträdanden som Hasse Andersson vill minska. Det är resorna till dem – och väntetiden mellan dem – som han vill komma åt.

– Jag fyller 71 snart. Man börjar bli lite rädd om sin tid när man blir äldre. Jag har inte lika mycket tid som förr, rent förnuftsmässigt vet man ju det, säger han.

– Jag har gjort jobb där jag gett mig av hemifrån 06.30 på lördagsmorgonen och kommit hem vid 20 på söndagen – för att spela en timme. Det vill jag inte längre.

Det blir fler bokningar i närområdet och färre på långdistans.

– Jag är så gammal att jag inte vill sitta och vänta bort min tid. I framtiden vill jag spela mycket och resa lite. Men jag slutar aldrig spela, säger Hasse Andersson.