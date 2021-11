Höstvädret på ingång: ”Då kommer kylan”

Den som längtar efter snö i Sydsverige kommer att bli besviken även den här veckan –majoriteten av dagarna kommer att bli gråa och blåsiga, säger Josefine Bergstedt, meteorolog vid väderinstitutet Stormgeo.

– Under tisdagen kommer det komma in ett regnområde, vilket gör att det blir mulet. Under eftermiddagen kommer det att bli regn eller passera lättare skurar. Temperaturmässigt ligger det på ungefär fem till tio grader och det blir ganska blåsigt i samband med det.

De gråa vyerna ligger kvar även under onsdagen.

– Det blir mulet och regnigt även med temperaturer på omkring tio grader. På torsdag däremot har det här vädret i stort sett rört sig bort, men det kan dröja sig kvar en del moln och skurar.

ARKIVBILD. Det blir ett riktigt ruskigt väder under veckan. Foto: TT NYHETSBYRÅN

”Kallare luft”

Regnet fortsätter även under fredagen, när ett nytt regntungt område rör sig upp söderifrån över Sverige.

– Det är samma där – regnigt, molnigt och runt tio grader, säger Josefine Bergstedt.

– Sedan får vi betydligt kallare luft som drar ner över landet under lördagen. Det är fortfarande mulet med kanske tre, fem grader, vilket är ganska kallt för perioden. Den kalla luften fortsätter under söndagen och under natten mot söndagen kan det bli tre, kanske fyra minusgrader.

”Minusgrader nattetid”

Söndagen får alltså betydligt kallare temperaturer och dessutom kan sola komma att lysa upp novemberdagen.

– Det ser ut att bli som mest två, tre plusgrader under söndagen och soligt. Detta ser ut att hålla i sig även under måndagen faktiskt, med minusgrader nattetid och uppehåll. Det är just eftersom det är klart som temperaturerna går ner, hade det varit mulet så hade det kanske inte blivit så kallt, säger Josefine Bergstedt.

Men snöälskarna bör inte tappa hoppet – vintern verkar komma att bli ruggigt kall.

– Jag har hört från mina kolleger som tittar på långtidsväder att det spås en kall vinter i år, säger Josefine Bergstedt.

– Så vi kan hoppas på lite kyla och snö fram i december.

