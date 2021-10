Höstkylan är på väg: ”Ta in uteväxterna”

Efter en solig helg kommer nu en kallfront – Sydsverige kommer känna av blygsamma gradantal i veckan.

– Det är en kallfront som har passerat under natten, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet StormGeo.

Under måndagen blir det en del blåst och lokala skurar över Sydsverige med temperaturer strax över tio grader. Tisdagen blir desto soligare – om än fortsatt kall.

– Det fortsätter att strömma ner kalluft med nordliga vindar och det kan nog bli en rätt kall tisdagsmorgon. Det är inte omöjligt att det blir runt noll grader med någon minusgrad under natten, framför allt i Kronobergs län och norra Skåne, säger Per Holmberg.

Per Holmberg är meteorolog på StormGeo. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Kan bli frost – men ingen halka

Under tisdagen i övrigt kommer det att bli soligt och knappa tio plusgrader.

– Det kan bli frost i gräset och växter som är frostkänsliga kan påverkas. Ta in växter om de kan dö av att det är kallt. På vägen kommer det nog inte att bli någon frost, marken är för varm ännu.

Solen och plusgraderna håller i sig även under onsdagen – sedan kommer höstrusket.

– Mot slutet av veckan blir det lite ändringar i vädret. Då kommer det en front västerifrån med mycket moln, en del regn och ganska blåsigt väder, säger Per Holmberg.

Inför helgen kommer det bli fortsatt molnigt men utan större nederbörd.

– Det ser ut som att det är torrare luft som kommer ner någon gång under fredagen. Under helgen blir det nog mest uppehåll, men det ser ut att vara en del moln och temperatur runt tio grader, säger Per Holmberg.

