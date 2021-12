Rätten: Elins mördare inte psykiskt sjuk

Med upprepade hammarslag mot huvudet slog 27-åringen ihjäl sin vän, 18-åriga Elin Klinteberg i Höör.

Sedan grävde han ner hennes kropp i trädgården.

Under rättegången i Lund har mannen berättat om långvarig problematik under skoltiden och att han även under senare år hört röster i sitt huvud.

Nu har en rättspsykiatrisk undersökning genomförts, som visar att mannen inte anses lida av en allvarligt psykiskt störning.

Åklagaren vill att mannen döms för mord.