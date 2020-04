Nyheten om hönsgödseln som skulle förhindra studenterna från att fira valborg i Lund gjorde succé.

Under morgonen på torsdag hade fotografer från hela landet samlats för att få en glimt av den omtalade hönsskiten, som Philip Sandberg (L), ordförande för Lunds kommunstyrelse, höll på att gödsla på parkens gräsmatta.

Men nyheten spriddes även utanför gränserna. Brittiska och kinesiska medier har även rapporterat om kommunens drastiska åtgärd.

– Det är otippat, jag hade planerat att åka till parken främst för att prata med medarbetare, jag hade inte räknat med mediehavet som var på plats, säger Philip Sandberg.

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) sprider hönsgödsel i Stadsparken i Lund. Bakom honom följer flera journalister som rapporterar om händelsen. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Avskräcka besökare”

Det blev lockande rubriker även i utländska tidningar under morgonen på torsdag.

”Svensk stad dumpar ett tons hönsgödsel för att avskräcka besökare” visar rubriken på The Guardian.

Tidningen förklarar att Lunds kommunstyrelse hoppas att lukten kommer hålla bort studenterna från att vilja fira valborg i Stadsparken.

På BBC lyder rubriken: ”Swedish city to use chicken manure to deter crowds”. BBC preciserar att åtgärden har tagits efter att svenska staten inte har anordnat någon ”lockdown” till skillnad från andra länder i världen.

CNN, NBC, Telegraf. Under valborgsmässafton har Patrik Sandberg suttit hela dagen med att besvara journalisternas frågor.

– Det som skiljer sig med svenska journalister är att utländska medier ställde frågor kring hur Sverige agerar på nationell nivå under den pågående krisen. Det finns en uppfattning på att det inte finns restriktioner alls, och deras läsare vill förstå varför det är så, säger Patrik Sandberg.