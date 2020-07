Högsta siffran sedan i maj – kravet: Stoppa öppnandet

Under torsdagen meddelade de danska hälsomyndigheterna att landet drabbats av ytterligare 91 nya bekräftade fall av covid-19.

Inte sedan mitten på maj har så pass många danskar bekräftats smittade av det nya coronavirusset under ett och samma dygn.

– Det är oroväckande, så klart. Vi vet inte exakt vem eller var människor bli infekterade, säger forskaren Nils Strandberg Pedersen, som under 18 år arbetade som administrativ direktör vid Statens Serum Institut, till Berlingske.

Danmark har i flera omgångar börjat öppna upp landet igen, efter vårens kraftiga åtgärder för att stoppa spridningen av covid-19.

Så sent som under torsdagen meddelade danska myndigheter att turister från hela Sverige numera är välkomna – men för merparten gäller övernattning i minst sex dygn, annars släpps man inte in.

– Vi måste förvänta oss fler smittade i takt med att samhället öppnas upp. Det helt avgörande blir att skärma av dem som bär på viruset utan några symptom. Därför är det viktigt att fortsätta hålla avstånd, sa den danska statsministern Mette Frederiksen (S) när stora delar av Danmark öppnades i våras.

Men den nya virusspridningen kan tvinga landet att stoppa delar av öppnandet, säger Nils Strandberg Pedersen, som varnar för stora regionala konsekvenser om coronaviruset får ny fart i Danmark.

– Utvecklingen vi ser nu behöver inte pågå länge innan vi måste tajta till och dra tillbaka vissa delar. Förslagsvis förbudet på folksamlingar, nu när 100 personer kan träffas. Självklart är det tråkigt att säga det, men vi vill inte att pandemin ska flamma upp igen.

