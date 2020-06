Malmö: 28 grader och strålande sol på fredag. Runt 27 grader och soligt på lördagen. Molnigt och runt 23 grader på söndagen med en del skurar.

Helsingborg: 30 grader och strålande sol på fredag. Runt 27 grader och mestadels strålande sol på lördag. Under söndagen regnskurar, molnigt och runt 23 grader.

Trelleborg: Runt 27 grader och strålande sol på fredagen. Samma sak på lördagen. Under söndagen molnigt, runt 22 grader och en del skurar.

Kristianstad: Runt 28 grader och strålande sol på både fredagen och lördagen. Söndagen växlande molnighet och runt 24 grader samt skurar.

Hässleholm: Runt 28 grader och strålande sol på fredagen. En del moln men samma höga temperaturer på lördagen. 25 grader och växlande molnighet samt skurar på söndagen.

Växjö: Runt 27 grader och sol men en del moln under fredagen. Samma temperatur men mörkare moln och en del skurar under lördagen. Under söndagen runt 24 grader och skurar.

Kalmar: Runt 27 grader och solsken på fredagen. 28 grader och sol på lördagen. På söndagen runt 22 grader och sol.

Borgholm: Runt 28 grader och växlande molnighet på fredagen. Strålande sol och runt 29 grader på lördagen. 23 grader och solsken på söndagen.

Laholm: Runt 29 grader och mestadels sol under fredagen. Samma temperatur men en del skurar under lördagen. Runt 22 grader och skurar under söndagen.

Halmstad: Runt 31 grader och mestadels sol under fredagen. Runt 30 grader på lördagen. Under söndagen en del skurar och runt 22 grader.

Karlskrona: Runt 29 grader under fredagen och strålande sol. Samma sak under lördagen. Under söndagen runt 22 grader och en del skurar.

Karlshamn: Runt 28 grader under fredagen och strålande sol. Samma sak under lördagen. Under söndagen runt 21 grader och en del skurar.