I mitten av 80-talet rasar ett mc-krig för fullt i Danmark. Hells Angels och rivaliserande Bullshit slåss om marknadsdelar av den undre världen.

Den 25 maj 1984 ska Henning Norbert Knudsen, även kallad ”Makrellen”, president i Bullshit, och hans fru Pia och deras hund, åka från hemmet på Amager till ökända fristaden Christiania för att sälja hasch.

I samma stund som de svänger ut på gatan i sin bil kommer en man emot dem med bestämda steg. Han är beväpnad och paret i bilen hinner inte göra något. Mannen på gatan går ner på knä och öppnar eld med ett automatvapen.

Bullshit-presidenten peppras full med skott medan Pia, som lyckats lämna bilen, tar skydd bakom fordonet. När skotten upphört hänger den 24-årige presidenten halvvägs ut ur bilen, hans långa hår snuddar vid marken. Han är död.

Hells Angels-medlemmen Jørn ”Jønke” Nielsen berättar i en dokumentär om hur han mördade rivaliserande gängets ledare. Foto: Jakob Jørgensen

Cyklade till mordplatsen

Mannen som skjutit honom heter Jørn Nielsen men han kallas för Jønke. Några år tidigare var han med och bildade Hells Angels första avdelning i Danmark. Nu har han precis legat bakom det mest kända mc-mordet i dansk kriminalhistoria.

– Riktigt skönt att hans fru inte kom till skada, och att det inte hände hunden något, säger Jörn ”Jønke” Nielsen nu, 35 år efter mordet.

Det är i den danska dokumentären ”Brotten som skakade Danmark”, vilken går att se på danska Dplay, som Jørn ”Jønke” Nielsen berättar om händelsen som blev kulmen på det våldsamma mc-kriget.

Han var bara 23 år gammal när han satte sig på cykeln och trampade bort till Amager i södra Köpenhamn. Kvällen innan hade han bestämt sig för att ”Makrellen” skulle dö.

– Han var en fara för mig och de mina. Det var en ”döda eller dödas”-situation, säger den nu 58-årige Jørn ”Jønke” Nielsen.

I en sportväska på pakethållaren låg vapnet, en kulsprutepistol med 28 skott, en huva och ett par handskar. Han tänkte inte så mycket när han cyklade dit.

– Det gör man inte när man är på väg för att döda en människa, säger han i dokumentären.

Henning Norbert Knudsen, även kallad ”Makrellen”, var president i Bullshit. Han mördades av Jørn ”Jønke” Nielsen. Foto: Ekstrabladet

Tömde magasinet

Han berättar att han först sköt en skottsalva för att skilja på trion i bilen.

– Jag var inte intresserad av att mörda hans fru.

Under nästa salva siktade han på ”Makrellen”.

– Han hängde halv ut ur bilens öppna dörr, och jag kunde inte se om han är död redan, men han var i alla fall träffad.

– Jag tömde magasinet för att vara säker på att han är död. Det är ju därför jag hade kommit dit. Och så ville jag säkerställa att ingen kunde plocka upp kulsprutepistolen och skjuta mig i ryggen när jag cyklade därifrån.

”Makrellens” fru Pia hade vid det läget hunnit söka skydd i en förbipasserande bil. Jørn ”Jønke” Nielsen satte sig på cykeln och trampade vidare mot Kastrups flygplats.

– Det var sommar och jag var nyförälskad, så jag hade ingen lust att sitta i fängelse, minns han i dokumentären.

Utan att dra på sig någon uppmärksamhet sätter sig Jørn ”Jønke” Nielsen på ett flyg till Frankrike. Där lever han under ett år innan han reser vidare till Kanada där han stannar i tre år. Sedan vill han komma hem till sitt Danmark.

Jørn ”Jønke” Nielsen är nu 58 år gammal och berättar i en dansk dokumentär om mordet. Foto: Dplay

Utsätt för mordförsök – i fängelset

Efter att ha kontaktat myndigheterna i Kanada blev han ett par veckor senare hemskickad till Köpenhamn. Där väntade polisen på honom i ankomsthallen. Han dömdes senare till 16 års fängelse, varav han fick sitt av 10 år och åtta månader, för mordet på Henning Norbert Knudsen.

Mordet på ”Makrellen” avslutade Hells Angels krig mot Bullshit. Efter attacken brände Bullshit-medlemmarna sina västar och upplöste klubben. Hells Angels gick vidare och fortsatte kampen om herravälde bland mc-klubbarna, den kommande fienden hette Bandidos och skulle visa sig vara en betydligt svårare motståndare.

Under tiden i fängelset blev Jørn ”Jønke” Nielsen utsatt för att mordförsök från just Bandidos. Gärningsmännen sköt 20 skott in i hans cell och sprängde även en handgranat utanför dörren, men Jønke överlevde mirakulöst.

Jørn ”Jønke” Nielsen har dömts för ytterligare våldsbrott. Idag är han fortfarande aktiv inom Hells Angels, han har under många år fungerat som en officiell talesman för nätverket.