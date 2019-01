Matrundan Österlen är på plats på den stora matmässan "Grüne Woche" i Berlin för att marknadsföra skånsk mat. Och vad är då det skånskaste som finns? Jo, spettekaka, eller "spiddekauga" som det heter på skånska, så klart.

Därför lastade Helena Ingvarsson, ordförande för Matrundan Österlen, in en stor spettekaka in i skåpbilen när det var dags att köra söderut. Hon förankrade den väl och gjorde sitt bästa för att den inte skulle skadas under den långa bilresan. Och hon lyckades!

– När vi kom fram var spettkakan hel, vilket ju var jätteskönt. Eftersom den är ömtålig bestämde vi oss för att börja med att bära in den och ställde den på en bänk i vår monter, säger Helena Ingvarsson.

Så här glada var Helena Ingvarsson och Hans Svensson när de packade bilen på Petersborgs Gård i Skåne. Foto: Matrundan Österlen

Toppen krossades

Men när Helena och hennes kolleger några minuter senare kom tillbaka till montern hade det som inte fick hända hänt.

– Någon hade gått förbi och råkat knuffa ner den, säger Helena Ingvarsson.

Toppen på spettekakan krossades. Det ståtliga bakverket var inte lika ståtligt längre.

Vet du vem som gjorde det?

– Nej, jag har ingen aning. De försvann fort. Det rör sig hundratals människor här hela tiden. Men det var säkert inte med meningen.

Som tur är hade Helena Ingvarsson tagit med fler spettkakor, men i mycket mindre storlek.

– Jordbruksverket vill visa upp spettekakan eftersom den är geografiskt skyddad inom EU. Den måste alltså tillverkas i Skåne för att få bära namnet.

Helena Ingvarsson bjuder ambassadör Per Thöresson på prästost från Skånemejerier. Foto: Bernhard Ludewig/Jordbruksverket Den svenska knäckemackan har fem olika pålägg. Blodpudding, leverpastej, spickeskinka, skånsk ost och köttbullar med rödbetssallad. Foto: Matrundan Österlen

Knäckemacka med blodpudding

Förutom spettekakor visar Matrundan Österlen upp svensk och skånsk mat i Berlin. Mässan har 400 000 besökare under veckan och det är högt tempo kring den skånska montern.

– I år bjuder vi faktiskt på en knäckemacka. Men den har en massa olika godsaker på sig som blodpudding, leverpastej, spickeskinka, skånsk ost och köttbullar med rödbetssallad, säger Helena Ingvarsson.

Hittills har knäckemackan varit en succé. Tyskarna älskar den.

– Framförallt blodpuddingen och leverpastejen. Det är produkter de inte har här, men de är väldigt öppna för smakerna.

– Och så har vi en svensk flagga i, och då tycker tyskarna det är ännu godare.

Helena Ingvarsson är inte alltför deppad över spettekakshaveriet.

– Nu får tyskarna smaka på den i stället för att bara titta på den.

