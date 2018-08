Efter en ljuvlig sommar på det traditionella semesterresidenset Gråsten slott, där framför allt drottning Margrethe och kronprinsfamiljen avnjutit en betydande del av semestern, har kungligheterna nu återgått till sina officiella uppdrag.

Fredagen den 3 augusti bevittnade drottning Margrethe slottets sista vaktskifte för säsongen – vilket innebär att hon nu kommer flytta tillbaka till Köpenhamn efter veckorna på sommarboendet.

Redan dagen innan gjorde drottningen, tillsammans med sin syster prinsessan Benedikte, ett officiellt besök på Ribe ViktingeCenter.

Det blev en mjukstart för drottningen att med en kär familjemedlem fåbesöka platsen som beskrivs som ett upplevelsecenter och frilandsmuseum som dokumenterar Danmarks vikingatid.

Känslorna måste dock varit tudelade eftersom drottningen tidigare besökt centret med sin make prins Henrik som gick bort i februari. Detta blev första besöket utan honom vid sin sida.

De två systrarna blev mottagna på centret av Esbjerg kommuns borgmästare Jesper Frost Rasmussen och representanter för Vikingacentret i tidstypiska kläder som berättade om hur livet såg ut i Danmark under vikingatiden.

Fullt upp för kungahuset

Den 6 augusti hade hon drottning Margrethe kunglig audiens på Christianborgs slott i Köpenhamn. Dit bland annat flera framstående danska akademiker kom för att tacka för att ha belönats med Ridderkorset. Det är ett ordenstecken inom den danska riddarorden Dannebrogorden och fungerar numera som en förtjänstorden som delas ut till personer som på olika sätt har gjort en insats för landet.

Prins Joachim gjorde sitt första officiella uppdrag efter semestern den 3 augusti när han deltog i öppningen av "Copenhagen historic Grand Prix" tillsammans med sönerna prins Felix och prins Henrik.

Hela familjen samlad vid drottning Margrethes födelsedagsfirande. Svärdottern prinsessan Marie, prinsessan Athena, 6, prins Nikolai, 18, prins Henrik, 9, prins Felix, 16 och prins Joachim. Foto: UTRECHT ROBIN/ABACAPRESS.COM/STELLA PICTURES

Prins Joachim har haft racinglisens sedan 2001 och deltog med sin vita Ford Lotus Cortina.

Kronprins Frederik gjorde sitt första officiella uppdrag dagen efter när han deltog i en officiell middag för VM i segling.

Kronprinsessan Mary minglade med supermodell

Onsdagen den 8 augusti var det även dags för kronprinsessan Mary och prinsessan Marie att göra sina första officiella uppdrag efter semestern.

Kronprinsessan Mary har länge hyllats i modekretsar. Hennes första officiella besök efter semester blev därför på Köpenhamns modemässa. Foto: HBGBILD/MEGA/IBL

För kronprinsessan Mary som ideligen hyllats för sina modesäkra klädval blev det ett besök på en modeshow med bidrag från två danska designskolor. De visade henne hur framtidens mode kan tänkas se ut med hjälp av teknik och innovation och enligt dansk press var kronprinsessan mycket imponerad.

På modemässan minglade kronprinsessan Mary med supermodellen Naomi Campbell. Foto: HBGBILD/MEGA/IBL

På modemässan hann kronprinsessan även mingla med supermodellen Naomi Campbell.

Prinsessan Marie stöttade miljöprojekt

Samma dag besökte prinsessan Marie den nya butiken "Too good to go" på området Frederiksberg i Köpenhamn. Bakom butiken ligger organisationen med samma namn som sedan 2016 arbetar för att minska matspill genom att sälja grossisters överblivna mat.

Hela kronprinsfamiljen har spenderat en betydande del av sommaren på Gråsten slott. Här tog de emot en välkomstceremoni den 15 juli. Foto: Ritzau Scanpix

Under sommaren har drottningen och kronprinsfamiljen spenderat mycket tid på Gråsten slott och njutit av solskenet. Vid flera tillfällen har de även fått besök från vänner och familj, bland annat drottning Margrethes systrar ex-drottning Anne-Marie och prinsessan Benedikte.

Systrarna ex-drottning Ann-Marie, prinsessan Benedikte och drottning Margrethe har spenderat många somrar på Gråsten ihop. Här en bild från 2013. Foto: STELLA PICTURES / FAMEFLYNET SWEDEN

Kronprinsfamiljens härliga båtsemester

Utöver det har kronprinsfamiljen delat med sig av längre seglingstur de tog med kungaskeppet Dannebrog, som vanligtvis under sommarvistelsen i Gråsten ligger vid kajen i Sønderborg hamn. De bland annat besökte Aarhus, Samsø och öarna kring Fyn.

Kronprinsfamiljen hann med en härlig tur med det klassiska kungaskeppet Dannebrogen. Foto: ARKIVBILD

Kronprinsessan Mary har på hovets hemsida delat med sig av bilder på barnen som njuter av vackra havsvyer och har roligt på Knuthenborgs Safaripark på Lolland där de bland annat fick se dinosauriemodeller och träffa vilda djur.

Prinsessan Isabella, 11 med en lemur. Foto: Kronprinsessan Mary/Kongehuset Prins Vincent, 7 var imponerad av dinosaurieparken. Foto: Kronprinsessan Mary/Kongehuset Det var även hans pappa kronprins Frederik. Foto: Kronprinsessan Mary/Kongehuset Kronprinsessan Mary hälsade på girafferna. Foto: Kronprins Frederik/Kongehuset Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hela familjen – kronprins Frederik, 50 och kronprinsessan Mary, 46 med barnen prins Christian, 12, prinsessan Isabella, 11, prins Vincent, 7 och prinsessan Josephine, 7 fick, därmed ett härligt avslut på semestertiden innan det var dags att gå tillbaka till den kungliga vardagen igen.