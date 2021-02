Här stjäl hunden Punky showen på digitala mötet

Det var under tisdagens regionfullmäktige, som under pågående pandemi genomfördes digitalt, ledamoten Christer Hovbrands (S) hund Punky plötsligt drog uppmärksamheten till sig med en fräck kupp. I en välriktad kärvänlig attack skuttade han upp i husses knä för att sedan nafsa honom i örat.

– Ja, han ville ha lite uppmärksamhet, konstaterar Christer Hovbrand (S) när Kvällsposten når honom i en kaffepaus i mötet.

– Det blir lätt så när man sitter hemma och det är möten.

Han tycker inte att det var ett roligt möte förstår jag?

– Nej, han tycker det finns roligare saker att hitta på.

Yorkshireterrier

Christer Hovbrand (S) berättar att Punky är ett år och av rasen Yorkshireterrier, modell större.

Är han alltid så här busig?

– Ja, den rasen är på det viset. Det är mycket hund i en liten kropp.

– Om jag låst in honom i ett rum hade han levt rövare där i stället.

Region Skånes kommunfullmäktige pågår under hela dagen och sänds även på nätet.

En som uppmärksammat den kärvänliga attacken är Staffanstorps kommunstyrelseordförande Christian Sonesson som också delat ett filmklipp på händelsen på Facebook med texten:

”Allt kan hända under digitala möten i demokratins tjänst. Hund ”tar örat” på ledamot under dagens regionfullmäktige i Skåne. Mötena är offentliga och websänds. Tune in för politik och fler oväntade händelser.”

Region Skånes 149 ledamöter ska under tisdagen rösta i 31 olika ärenden inom bland annat sjukvård, kollektivtrafik och kulturfrågor.

