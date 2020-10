Här sprids smittan mest i Skåne: ”Ute i samhället”

BLEKINGE

Konstaterade fall: 888

Inlagda på sjukhus: 2 (1 får intensivvård)

Avlidna: 18

Blekinge är relativt milt drabbat av covid-19 men det har skett en stor förändring den senaste tiden.

– Som lägst augusti var det ett par, tre fall i veckan, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö till SVT Nyheter Blekinge.

– Nu har vi i genomsnitt 10 fall per dag. Det vore konstigt om vi inte vore oroliga.

Hittills har de flesta coronafallen varit i Karlskrona kommun.

– Men nu ser vi att det blir fler och fler smittade även i Karlshamn, Ronneby och Sölvesborg.

HALLAND

Konstaterade fall: 2959

Inlagda på sjukhus: 6 (1 får intensivvård)

Avlidna: 89

Även i Halland ses en smittökning. Men bara sex personer vårdas på sjukhus.

– Det är uppenbart att det fortfarande finns en epidemi, men på något sätt yttrar den sig på ett annat sätt än att folk behöver sjukhusvård, säger Markus Lingman, överläkare och strateg på Hallands sjukhus, till Hallands Nyheter.

Än så länge kan han inte se någon koppling mellan ökningen av antalet konstaterade fall och vårdbehovet.

– Sedan i augusti har vi haft i snitt 3-4 inlagda för vård av covid-19. Någon vecka har det varit noll och någon vecka sju, men trenden är just nu inte ökande, säger Markus Lingman.

JÖNKÖPING

Konstaterade fall: 5954

Inlagda på sjukhus: 2 (2 får intensivvård)

Avlidna: 183

Smittspridningen ökar i länet. Värnamo ligger sämst till i hela landet. Under vecka 41 hade kommunen 19 sjukdomsfall per 10 000 invånare och hamnar då på en förstaplats på listan av de kommuner i landet med flest antal fall per invånare.

Från och med den 14 oktober gäller familjekarantän i länet för att försöka minska smittspridningen utanför hushållet.

– Det är svårt att komma åt det inom familjen. Visst man är noga med hygien och så vidare, men då satsar vi på att stoppa det från att spridas utanför hushållet, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér till Värnamo Nyheter.

KALMAR

Konstaterade fall: 1007

Inlagda på sjukhus: 0

Avlidna: 33

Smittan i länet är fortsatt på en relativt låg nivå men det går åt fel håll enligt smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

– Vi vet att det är många som jobbar trots symptom. Det är inte bra. Jag vill skärpa budskapet. Vi måste hjälpas åt och följa restriktioner. Det är andra tider som kommer nu, säger hon till Barometern.

Hon oroar sig inför höstlovet.

– Eftersom att vi har bäst smittläge i landet blir det sämre var man än åker. Då finns en ökad risk att man tar med smittan hem. Därför är det jätteviktigt att stanna hemma vid minsta symptom efter lovet, säger hon.

KRONOBERG

Konstaterade fall: 2035

Inlagda på sjukhus: 19 (2 får intensivvård)

Avlidna: 111

Länet har en ökad smittspridning sedan en månad tillbaka. Skolor sticker ut.

– Det är fortfarande viktigt att följa basala hygienrutiner. Att stanna hemma när man är minsta lilla sjuk, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist till Smålandsposten.

Han vill uppmärksamma att risken att smitta någon annan med coronaviruset är som störst när man har symtom.

– Det finns de som går och testar sig och sedan inte stannar hemma medan man väntar på svar. Det är inte lämpligt eftersom man smittar mest när man har symtom, säger han.

SKÅNE

Konstaterade fall: 7529

Inlagda på sjukhus: 23 (3 får intensivvård)

Avlidna: 285

Det senaste dygnet har drygt 300 nya fall konstaterats i regionen. De bland 20-29 år står för en fjärdedel av andelen positiva fall. Majoriteten av de sjuka i Skåne har i dag milda symptom, men viruset förekommer överallt.

Tidigare har smittspridningen ökat mest i Malmöregionen men nu går det fort i nästan hela regionen.

– De smittade finns i hela Skåne. Framförallt många fall längs hela Västkusten. I sydöstra delen ökar det inte lika mycket, säger smittskyddsläkare Eva Melander.