Här öppnar Danmark gränsen för svenskar

Beskedet kom som ett dråpslag för svenskar på torsdagen. Många hade väntat sig att Danmark från och med då skulle ge grönt ljus för åtminstone sydsvenskar att resa in i Danmark efter det att gränserna stängdes i mitten på mars.

Men beskedet var ett annat: Endast västerbottningar är välkomna.

Anledningen förklarades av den kraftiga ökningen av antalet smittade som har varit i de södra regionerna i Sverige.

Danmark har som krav att de som reser in i landet inte får komma från en region med fler än 20 coronafall per 100 000 invånare. På bara några veckor gick Skåne från 18,3 fall till 30,4 fall per 100 invånare.

Möjligt att åka över

Trots det kom en ny vändning på fredagen – där det stod klart att sydsvenskar trots allt var välkomna på färjan mellan Helsingborg och Helsingör över till den danska sidan.

Resenärer behöver då inte göra ett coronatest eller ha ett färdigt provsvar som visar att man inte bär på viruset.

På lördagen åkte Kvällspostens team tillsammans med flera andra resenärer över till den danska sidan – som därmed tycks vara öppen igen.

Enligt reportern Maja Strömberg på plats var det mycket folk på båten, varav många var skåningar. Många var somrigt klädda och en person hade med sig en högtalare, och det var ”feststämning ombord på båten”.

