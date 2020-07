Här hyrs villorna ut för 40 000 i veckan

Golfbanor och stränder lockar varje sommar tiotusentals besökare och massor med kändisar.

Längs exklusiva gator med dyra hus skyddar tätt buskage mot insyn till stora trädgårdar med trädäck, pooler och dyra grillar.

Att hyra hus här är populärt. Många av objekten som ligger ute på olika uthyrningssajter som AirBnb och Blocket är av finare standard och många av objekten som ligger ute kostar mellan 20 000 och 40 000 kronor i veckan.

”Vacker nybyggd villa lokaliserad i ett väldigt familjevänligt område bara 400 meter från havet. Ett hus med klassisk design och med moderna faciliteter för en behaglig vistelse lämplig för familjer eller par”, står det i en annons.

”Bara 2 minuter bort från de vita sandstränderna, i en prunkande grön trädgård hittar du denna vackra villa. Den är bekväm, rymlig och utrustad med alla moderna faciliteter. Den erbjuder en privat och exklusiv känsla, men ändå på bästa läget i Falsterbo nära golvbanor, affärer och natur”, står det i en annan.

På näset ägnar många av societeten som kändisar, kungligheter och miljardärer sommarmånaderna i någon av de exklusiva strandvillorna eller på den vita milslånga sandstranden, som är en av Sveriges populäraste.

Husförmedlaren Wiveca Thronberg driver själv uthyrningsföretaget Wivienda och är expert på Falsterbo-marknaden.

– Vi bor ute på en halvö, omgiven av kritvita stränder med kristallklart vatten. Den vackra naturen, de välkomnade människorna och lugna tempot lockar inte bara folk från Sverige, utan från hela världen, säger Wiveca Thornberg.

Populärt bland kändisar

Närheten till naturen och den böljade sandstranden, Falsterbo horse show och golfbanor betonas oftast i husannonserna. Husen beskrivs i ordalag som ”ljust”, ”fräscht” och ”lyxigt”.

”Enplans hus på 148 kvm med uppvärmd pool på 30 grader samt mycket charmig bastu i anslutning till poolen. Stor tomt på 1200 kvadratmeter med insynsskydd från grannar och väg. Stort trädäck på närmare 100 kvm med matsalsbords för 12 personer samt grill”, står det i en annons.

– Man kan hyra ett hus en kort eller längre period som en familj eller sällskap och sjunka ner i den avkopplande atmosfären. Vandra omkring på de mysiga grusvägarna, upptäcka hamnen eller besöka sälarna ute på Måkläppen, säger Wiveca Thornberg.

Med coronakrisen har Falsterbo Horse show ställts in, kassakon bland husuthyrare. Men fortfarande vill många hyra hus på Näset – och priserna är höga oavsett tävlingar eller ej.

– Många husägare som hyr ut en längre tid, bor i huset under en kort period under sommaren på grund av att de bor på annat ort resten av året och har husen endast som sommarhus, eller så hyr de ut huset under flera år då de kanske har boende utomlands på grund av arbetssituation, säger Wiveca Thornberg.

Falsterbo är kanske Skånes mest kändistäta område under sommaren tillsammans med Båstad. Här har bland annat Malin Åkerman, Carolina Gynning, Linda Lindorff och Ebba Kleberg von Sydow spenderat sommarveckorna.

Det här huset på Södra Fågelsträcket såldes för 40 miljoner kronor i februari i år. Foto: JENS CHRISTIAN

