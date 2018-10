Det var lugnt och fridfullt på restaurangens uteservering i Helsingborg, kvällen den 4 september. Men lugnet kom snart att avbrytas, skriver SVT Nyheter Helsingborg.

Plötsligt närmade sig två mopeder, med sammanlagt fyra svartklädda män. Därefter small det högt över Gustav Adolfs torg. Åtta skott avlossades mot restaurangen, vars ena fönster förstördes helt av kulorna.

Ett tumult utbrast vid serveringen när smällarna hördes. På övervakningsfilmen från händelsen, som även Kvällsposten har tagit del av, syns det hur gästerna flyr in i restaurangen i panik. Ett tiotal personer lyckades undankomma kulorna – men för flera av dem kan det ha varit på håret.

– Det var ren tur att inte fler skadades eller dödades, säger polisens spaningsledare Andreas Göthager till Sydsvenskan.

Strax efter dådet inleddes en förundersökning gällande försök till mord eller dråp, i tio fall.

– Man sköt rakt in på en uteservering på Söder i Helsingborg. På platsen befann sig tio personer som nu är målsäganden och polisen rubricerar det som tio fall av mordförsök, sa Sven Holgersson, lokalpolisområdeschef i Helsingborg, till Kvällsposten då.

Man vårdas för livshotande skador

En 26-årig man hade inte samma tur – ett av skotten träffade mannen i huvudet. Han vårdas fortfarande på sjukhus för livshotande skador och har ännu inte hörts av polisen. Om han var den huvudsakliga måltavlan för gärningsmännen är ännu inte fastställt. 26-åringen är ostraffad och är heller inte känd av polisen sedan tidigare.

– Det går inte att dra några slutsatser om huruvida gärningsmännen riktat in sig på en person eller mot en grupp av människor. Men det finns inget som tyder på att brottet riktade sig mot restaurangen, säger Andreas Göthager.

De restauranggäster som kom undan kulorna har däremot kunnat förhöras om händelsen. Så har även ytterligare elva män, som enligt kriminalkommissarie Tommy Lindén kan ha information som leder utredningen framåt.

Vem som sköt vet man ännu inte, ingen är misstänkt eller gripen för brottet.

Regnade glas

Tack vare de filmsekvenser som finns från övervakningskameror och mobilkameror är den kartlagda bilden av händelseförloppet tydlig, enligt polisen.

På det rörliga materialet kan man se hur de två mopederna rullar mot restaurangen. Fyra män på två fordon, mitt i den skymmande sensommarkvällen.

Före dådet är det lugnt inne på restaurangen. En person kommer strosandes genom entrén och tycks byta några ord med personalen bakom disken. Sedan bryter kaoset lös. Gästerna stormar in och gör sitt bästa för att söka skydd – somliga flyr längre in i restauranglokalen, medan andra kastar sig in bakom disken. Den man som sist springer in genom entrén duckar när delar av den krossade glasrutan regnar över hans kropp, men lyckas hukandes springa vidare in.

Polisen söker vittnen

När gärningsmännen tog till flykten åkte de åt olika håll. Två av personerna körde mopeden söderut längs Södergatan, de andra två flydde via Övre Nytorgsgatan. Den sista säkra iakttagelsen gjordes vid Viskängen. Polisen är fortfarande intresserad av iakttagelser och vittnesmål gällande dådet, både tidigare och senare samma dag.

En video, troligtvis filmad med mobilkamera, visar hur en av mopederna kommer i hög hastighet runt ett hörn – för att sedan snabbt fortsätta vidare på gatan och försvinna utom synhåll.

Enligt Sydsvenskan har de två svarta mopederna ännu inte hittats.