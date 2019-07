Allt fler har fått upp ögonen för andrahandsuthyrning.

Men beroende på var i landet du vill hyra i andra hand är prisskillnaderna stora.

I Ronneby är medianhyran 4 750 kronor – det är lägst i landet. I Stockholm, som är absolut dyrast, är motsvarande siffra 11 500 kronor, enligt statistik från köp- och säljsajten Blocket.

Men förutom var i landet bostaden ligger påverkar även årstidsväxlingarna priset.

– Hyresnivån hänger tätt samman med utbudet som under augusti går upp rejält för att gå ned under september och oktober. Skolstart för högskolor och universitet och jobbyte är faktorer som troligen spelar in här, säger Tero Rantamäki till Hem & Hyra.

När priserna är som högst kan de gå upp fyra till fem procent. I storstäderna är priset också generellt högre än på mindre orter.

Hyra i andra hand priser

Men även stora enskilda händelser som midsommar men Way out west i Göteborg, men även under semestermånaderna stiger priserna.

– Det finns flera faktorer som kan spela in här. Generellt kan vi se att attityden till andrahandsuthyrning förändrats de senaste åren där fler fått upp ögonen för andrahandsuthyrning, säger Tero Rantamäki.

Bostadsmarknaden och ränteläget är andra tydliga faktorer som påverkar hur andrahandsmarknaden ser ut, säger han.

– Är det trögt på köp och säljsidan vänder sig fler till andrahandsuthyrningen.