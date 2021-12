Hälften av Sveriges omikron finns i Skåne

Enligt Folkhälsomyndighetens nya siffror har elva fall av nya virusvarianten omikron rapporterats i Sverige hittills.

Knappt hälften, fem fall, kommer från Skåne.

Inget av fallen tyder på någon samhällssmitta.

Det bekräftar biträdande smittskyddsläkare Birgitta Holmgren för Kvällsposten.

”Vi har totalt 5 bekräftade fall. De är antingen utlandssmittade eller har en koppling till de utlandssmittade. Samtliga handlar om tidigare misstänkta fall och där smittspårning gjorts.”

Det första svenska fallet av omikron upptäcktes just hos en person i Skåne i slutet av november. Enligt regionens smittskydd finns inte några tecken på helt nya fall.

Runt 50 procent av de skånska proverna sekvenseras för att säkerställa vilken mutation det rör sig om, enligt Birgitta Holmgren.

Till skillnad från Sverige har Danmark nu även fall av Omikron som varken kan kopplas till utlandsresa eller att den drabbade träffat personer som rest. Antalet upptäckta omikronfall är också betydligt fler i Danmark, nu totalt 183 stycken.

Hög smittspridning i Danmark

I december förra året stängde Sverige gränsen till Danmark för att grannlandet hade mer spridning av den då nya mutationen Delta och för att det fanns oro att danskar skulle åka över bron och handla i Sverige – som inte stängt ner.

I år är situationen annorlunda sett till vaccinationsläget – och en utbredd immunitet. Samtidigt är ovissheten fortfarande stor runt omikron.

Danmark har även en betydligt större smittspridning av corona jämfört med Sverige. Enligt de senaste siffrorna från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, har Danmark 758 nya fall per en miljon invånare i genomsnitt över sju dagar. Samma siffra för Sverige är 187.

Danmark testar dock ungefär tio gånger så mycket som Sverige.

Danmark upplever just nu sin största smittspridning sedan pandemins start. Foto: Our world in data

Regeringen följer utvecklingen noga

På frågan om man i Skåne börjat diskutera några åtgärder i och med närheten till Danmark – eller om man vill se någon åtgärd – är svaret från smittskyddsläkaren Eva Melander:

”Nej. Vi har en pågående samhällssmittspridning i Skåne och även fall av Omikron här. Det föranleder i dagsläget inga ytterligare åtgärder i Skåne”.

Är det troligt att gränsen till Danmark stängs i närtid?

”Nej, det är ingen trolig åtgärd just nu och det är dessutom ett beslut som tas av regeringen.”

Avråder ni från resor till Danmark?

”Nej. Det föranleder i dagsläget ingen reseavrådan till Danmark. Även detta är ett beslut som tas av regeringen.”

Inrikesministern Morgan Johanssons pressamordnare Sofie Rudh skriver i en kommentar till Kvällsposten:

”Regeringen följer utvecklingen noga och uppdaterar löpande regler för olika länder i världen. Vi ger inga förhandsinformation på dessa beslut.”

