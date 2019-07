En kraftig inbromsning för en räv på E22 i Blekinge måndag den 8 juli blev inledningen på det dramatiska försvinnandet.

Bilen som My Olsson, sambon Elias Wilhelmsson, hunden Hailey och Mys pappas hund satt i tappade greppet i samband med inbromsningen. Bilen glider rätt in i den framförvarande bilen och in i mitträcket, beskriver My Olsson.

– Det small rejält. Airbagsen kom ut och det kom kraftig rök så trodde att bilen hade börjat brinna. Det enda vi tänkte var: Alla måste ut.

I tumultet som uppstod blev chihuahuan Hailey rädd och började i panik springa längs med motorvägen.

– Jag sprang efter. Jag bara sprang och sprang. Det var fruktansvärt.

Sov vid Galtsjön

I kön som uppstod efter olyckan försökte flera människor hjälpa till att fånga in den lilla hunden, men ingen lyckades. Till slut bytte den lilla hunden sida och försvann sedan in i skogen vid Galtsjön.

För My Olsson, som var fast besluten om att hitta Hailey, fanns nu inget alternativ.

– Jag hade inte hjärta att åka hem. Så jag och min sambo bestämde oss för att stanna tills hos hittades.

I två och ett halvt dygn bodde de i bilen i närheten av sjön – ungefär fem kilometer från olycksplatsen – för att kunna hitta Hailey. Via ett inlägg på sociala medier engagerar sig både vänner och bekanta, men även helt okända människor i Hailey försvinnande.

– Det kändes som hela södra Sverige letade efter henne, säger My Olsson.

Hittade Hailey efter tips

När My Olsson vaknade på onsdagsmorgonen började hon prata med en kvinna. Under samtalet berättade hon att Hailey var försvunnen och kvinnan lovade att hålla utkik.

Lite senare kom kvinnans man fram till paret. Han sa att han sett en liten svart hund med brunt på magen i närheten av ett träd.

– Vi var jätteförväntansfulla. Så vi gick lugnt fram och börjar ropa på henne. När vi ropat i kanske en minut såg jag att det prasslar lite till vänster.

Plötsligt fick My syn på ett litet hundhuvud.

– Hon skakade och såg nästan lite rädd ut. Så jag ropade att vi ska hem till Sune. Då började hon sakta krypa mot mig och när hon kände min doft bara slängde hon sig i min famn och ville aldrig släppa taget.

Chihuahuan Hailey tillsammans med katten Sune. Foto: Privat Chihuahuan Hailey tillsammans med katten Sune. Foto: Privat Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

My Olsson säger att Hailey klarat sig bra efter omständigheterna och bara fått lite skador på trampdynorna.

– Vi är så tacksamma. Att en liten chihuahua kan klara all denna skog är helt otroligt.

Och Sune, som är familjens katt, är också glad över att Hailey äntligen är hemma i Karlshamn.

– Han var överlycklig. De har ett väldigt speciellt band. Han höll på och tvättade henne i flera timmar när hon kom hem. Han släppte henne inte.

