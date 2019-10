"Hade varit lättare att hitta kokain på månen"

Elton John – eller Reginald Dwight som han föddes som – gjorde tidigare i år succé med filmen ”Rocket man” om sitt tragiska liv.

Nu under hösten har världsstjärnan även släppt en självbiografi Me: Elton John. I boken beskriver han bland annat sitt drogmissbruk – och hur han var 24 timmar från att dö. I en intervju med Daily Mail berättar han.

– Jag kände mig sämre än vad jag någonsin hade gjort i mitt liv”.

”Iskallt och fullständigt tomt”

Men att världsstjärnan hamnat i ett drogmissbruk var han öppen med långt tidigare. I ett flertal intervjuer har han berättat om hur han blev nykter.

Nu avslöjar också Elton John hur han under 80-talet misslyckades att hitta någon som sålde droger i Danmark.

När han och exfrun Renate separerade 1988 låg paparazzi-fotograferna på lur och världstjärnan tog flykten till Randers för att spela in ”Sleeping with the Past”. Tanken var att komma bort från allt – även drogerna.

Och i sin nya bok beskriver han det som ett lyckat drag.

– På ett sätt lyckades det också. Inte en enda gång kunde jag lista ut hur jag skulle få tag på droger ute på landsbygden i Danmark. Det var mitt i vintern, iskallt och fullständigt tomt på människor. Det hade varit lättare att hitta en kokainförsäljare på månen, skriver han i den nya boken Me: Elton John.

”Härliga människor”

Men världsstjärnan beskriver också tiden i Danmark som fin – och hyllar det danska folket.

– I gengäld åkte vi varje kväll in till Randers för att värdshus och vi förbluffades över danskarnas sätt att dricka. Härliga människor, ytterst vänliga och jag utmanades ofta på ett spel dart. Men när du ser dem hantera sprit blir kopplingen till de gamla vikingarna tydlig. Jag borde inte försökt hålla jämna steg med dem, skriver han.

– Jag blev relativt van vid att vakna upp på golvet i någon annans rum med tungan fast vid gommen och med en fast övertygelse om att just den här alkoholförgiftningen skulle vara dödlig.

Dödlig var den så klart inte – efter det har Elton John levererat flertalet världshits.