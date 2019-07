Hade ett 131 år gammalt vapen – döms till fängelse

Under 2015 slog polisen till mot en 49-åring i danska Birkeröd. I sitt husförvarade han mer än 1000 olika vapen och 1,4 ton ammunition. Det är det största vapenbeslaget hos en privatperson i dansk kriminalhistoria.

Fyra år senare får det där tillslaget ett bittert efterspel för en 21-årig man.

När polisen var klar i 49-åringens hus beslutades det att det skulle rivas - och uppdraget gick till en byggfirma som ägs av 21-åringens släkting. Och släktingen anlitade 21-åringen.

Under rivningsarbetet dök det upp ännu fler vapen som 49-åringen förvarat i sitt hem. 21-åringens släkting lämnade in dem till polisen efterhand. När 21-åringen hittade ett gammalt vapen stoppade han det i en plastpåse med en del ammunition och tog med det hem. Han hade, enligt vad han säger i förhör, tänkt lämna in dem till polisen. Men han glömde bort det.

– Jag jobbade varje dag i veckan vid den tiden och hjälpte min mormor med dagliga sysslor, var hans förklaring.

I huset som 21-åringen var med och rev hade polisen hittat över 1000 vapen. Foto: Topnews Att tömma huset på vapen tog flera dagar, polisen fick bygga upp en hel organisation på plats. Foto: Topnews Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Ammunitionen funkade inte

Vapnet upptäcktes när polisen i början av maj misstänkte att det pågick försäljning av narkotika i 21-åringens lägenhet och gjorde en husrannsakan. Några spår av narkotika hittade de inte. Däremot det gamla vapnet.

Vapnet är en pistol 9 mm och den tillverkades 1888, alltså 131 år sedan. Ammunitionen som fanns i samma påse kunde inte användas till vapnet. Ändå yrkade åklagaren på att 21-åringen skulle dömas till två års fängelse.

Domaren tyckte dock att det räckte med sex månader, det rapporterar Ekstrabladet. 21-åringen är tidigare ostraffad och har enligt myndigheter ingen anknytning till kriminella miljöer.

21-åringen accepterade sin dom. Han har suttit häktad sedan tillslaget mot lägenhet.

LÄS MER: Anställd på skola hade vapen hemma