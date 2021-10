”Gryningspyromanen” Ulf Borgström tros ha bränt ner hundratals hus men har bara fällts för ett fåtal av bränderna. Han har enligt misstankarna främst härjat runt i Skåne, Småland och Dalarna.

Sedan i våras har Ulf Borgström varit villkorligt frigiven och övervakats med fotboja. Under natten mot tisdagen tappade Kriminalvården kontakten med hans fotboja då han klippt av den och rymt.

Den sista GPS-positionen från fotbojan var från ett friluftsområde i Örebro under tisdagskvällen.

Tips från allmänheten

Redan under torsdagen kan han ha startat en ny brand i Köping, enligt uppgifter till Aftonbladet. Det kom nämligen in ett larm tidigt under torsdagsmorgonen vid en kulturhistorisk byggnad i staden.

– Det är den tekniska undersökningen på platsen som gör att vi misstänker att den är anlagd. Vi har nu inlett en förundersökning om mordbrand, sa Magnus Jansson Klarin, polisens presstalesperson, under torsdagen.

Klockan 08.35 under fredagsmorgonen kunde Ulf Borgström återigen frihetsberövas. Han befann sig då på en adress i Köping och lokaliserades efter tips från allmänheten. Frihetsberövandet ska ha skett under lugna omständigheter.

– Kriminalvården har fått information från polisen att den så kallade ”Gryningspyromanen” är frihetsberövad, säger Ola Såbel, pressekreterare på Kriminalvården.

”Gryningspyromanen” kunde frihetsberövas i Köping. Foto: TOMAS LEPRINCE

”Oskyldigt dömd”

Ulf Borgström satte skräck i Skåne under nästan tio års tid innan han till slut dömdes till fängelse i åtta år för grov mordbrand i Ystad, år 2011. Sammanlagt har hans namn förekommit i samband med över 200 bränder. Det senaste han dömdes för är ett försökt till att anlägga en mordbrand på ett socialkontor i Köping 2018. Straffet blev två år och tre månader.

– Jag hävdar att jag är oskyldigt dömd för det. Det gör mig ännu mer förbannad. Det jag hade lyckats bygga upp, det togs ifrån mig, säger Ulf Borgström över telefon till Kvällsposten i våras.

Sedan mitten av april har han varit villkorligt frigiven. Men sedan dess har han varit misstänkt för ytterligare brott. Senast i höstas häktades han misstänkt för grovt hot mot tjänsteman. Han ska ha skickat brev till en polischef i Örebro. Men efter en vecka i häktet släpptes han – Örebro tingsrätt ansåg inte att det var en brottslig gärning.

