Grevinnan Alexandras sju annorlunda beslut

Här tar grevinnan Alexandra ett vinterdopp tillsammans med 350 våghalsiga danskar, mer eller mindre påklädda.

1. Badade bland nakna rumpor

Det var i januari 2019 som 350 badsugna danskar radade upp sig på stranden i Skagen för att inviga en tre dagar lång vinterbadsfestival. En av dessa var överraskande grevinnan Alexandra.

Med ett vrål kastade sig grevinnan ut i det nollgradiga vattnet. Många av hennes badkompisar var nakna, men ex-prinsessan hade på sig en sportig grå baddräkt med gröna detaljer och en stickad ljusblå mössa.

Efter en stunds plumsande och hoppande kom ex-prinsessan upp ur vattnet med ett brett leende på läpparna. Där stod ett samlat pressuppbåd och väntade på henne.

– Det var en otrolig upplevelse! Och så fantastiskt att vara omgiven av så många underbara människor.

Hon tyckte inte det var så värst kallt.

– Nja, jo, lite i början. Men det var inte så länge. Och nu efteråt har man det härligt.

2018 debuterade grevinnan Alexandra som föredragshållare.

2. Avslöjade för mycket?

Under 2018 debuterade grevinnan Alexandra som föredragshållare. I början av december stod hon framför 650 åhörare i Kolding och talade om sitt liv. Genast fick hon fler bokningar.

Men det var inte alla som jublade. Historikern och kungahusexperten Lars Hovbakke Sørensen har följt den danska kungafamiljen och han var orolig för att grevinnan Alexandra avslöjade för mycket.

– Det är speciellt med kungahuset, arbete och privatliv hänger ihop och man ska passa sig när man börjar berätta om vad som föregår i den innersta kretsen, sa han då.

Men ex-prinsessan skakade av sig kritiken.

– Men ska leva sitt liv efter både sitt hjärta och sin hjärna och göra det man vill, sa hon till TV2.

Plötsligt var grevinnan Alexandra en popstjärna.

3. Släppte popsingel

När grevinnan Alexandra under hösten 2018 släppte poplåten ”Wash me away” slog det ner som en bomb i de kungliga kretsarna.

Ex-prinsessan sa själv efter släppet att inspelningen var något av det roligaste som hon gjort.

– Det var en och en halv dag av mitt liv, och det var några av de timmar jag har njutit som mest i hela livet. Tiden bara flög. Den första dagen var vi i studion i tio timmar och vi slutade bara för att mina stämband behövde en paus.

I en läsarundersökning på BT ansåg 47 procent att debuten var lyckad. Men alla var inte lika lyriska över ex-sessans sånginsats. Ekstrabladets kritiker, Thomas Treo, skrev att Alexandra ”vanligtvis framstår som en kvinna som klarar sig själv” men att hon ”låter hjälplös framför en mikrofon”.

Singeln spelades in till förmån för in till förmån för välgörenhetsorganisationen Star for Life.

Här står grevinnan Alexandra på Malmö arenas scen. Sönerna prins Nikolai och prins Felix var på plats för att stötta sin mamma. Uppträdanden skedde i samband med firandet av byggherren Percy Nilssons födelsedag.

4. Ställde sig på Malmö arenas scen

Inte nog med att ex-prinsessan släppte en popsingel. Plötsligt stod hon på Malmö arenas stora scen och sjöng inför tusentals personer.

Det var under byggherren Percy Nilssons stora födelsedagsfirande i arena fick hon chansen att för första gången framföra sin låt ”Wash me away”.

– Jag känner mig hedrad av att få komma till Malmö och framföra den här låten, sa grevinnan till Kvällsposten men tillade.

– Jag kände mig faktiskt lite nervös.

På plats var hennes båda söner prins Nikolia och prins Felix.

– Det är mycket häftigt, sa prins Nikolai.

En annan som blev imponerad var Kvällspostens mångårige nöjesskribent, Olle Berggren, som var på plats.

– Det lät som att hon varit artist i hela sitt liv. Hon var avslappnad och hjärtlig på alla sätt, sa han efter konserten.

När grevinnan Alexandra dök upp på sonens student var det många som noterade att något var annorlunda. Hon hade gjort ett skönhetsingrepp.

5. Öppen med skönhetsoperation

När prins Felix tog studenten tidigare i sommar riktades blickarna mot hans mamma, ex-prinsessan Alexandra. Hon gjorde nämligen ingen hemlighet av att hon genomgått ett skönhetsingrepp i ansiktet.

Kort därefter berättade grevinnan Alexandra själv om ingreppet. Och avslöjade vad som har justerats.

– Halsen och de nedre ögonlocken, berättade hon för Se og Hør.

Ex-prinsessan säger att hon, genom att vara öppen med att hon gjort ett ingrepp, vill minska det tabu som finns kring ämnet.

– Om man kan få hjälp med små justeringar varför inte göra det? Det här har helt och hållet varit mitt val.

Reaktionerna från omgivningen ska, enligt grevinnan, ha varit positiva.

– Jag är nöjd och då är alla andra nöjda, alltså de som står mig allra närmast. Vad mina barn tycker? De är glada om jag är glad.

För vågat för en ex-prinsessan?

6. Ställde upp på vågat porträtt

I maj 2018 var det många traditionella danska rojalister som satte kaffet (eller ölen) i vrångstrupen. Då framträdde nämligen grevinnan Alexadra på en ett lätt utmanande målning.

På tavlan syns Alexandra i en väl urringad klänning med nerhasade axelband. Ett präktigt halssmycke pryder dekolletaget och genom det flortunna tyget kan man ana mer än många danskar anser sig kunna acceptera från en ex-prinsessa.

Den danske kungahusexperten Søren Jakobsen, som har skrivit flera böcker om danska kungafamiljen, gick så långt som att säga att målningen är direkt opassande – med Alexandras bakgrund som medlem i danska kungafamiljen.

– Helt generellt är det opassande för en grevinna att låta sig bli porträtterad på det här sättet. Bilden är något utanför de normala riktlinjerna. Man ser inte andra i grevinna eller baronnessa-klassen som medverkar på bilder av det här slaget, sa Jakobsen till den danska tidningen BT.

Ex-prinsessan själv tyckte det var en ära att bli tillfrågad om att bli avmålad av konstnären Lill-Marlen Elnegaard

– Jag har sett många av konstnärens andra verk och anser att de är en hyllning till kvinnan, sa Alexandra till tidningen Billedbladet.

Ex-prinsessan Alexandra har nu en anställning som "director for client programmes" på danska elektronikföretaget Bang & Olufsen.

7. Tackade nej till miljoner

För några år sedan kom grevinnan Alexandra med ett besked som överraskande många.

I samband med prins Felix (yngsta sonen) 18-årsdag skulle hon sluta ta emot sitt årliga apanage, meddelade hon.

Det handlar om stora pengar, uppemot fyra miljoner kronor per år, som ex-prinsessan nu tackar nej till. Beskedet hyllades av en del danskar som retat sig på att den före detta prinsessan kunde lyfta miljonbelopp utan att göra något för pengarna.

Inför övergången till ett liv utan apanage hymlade grevinnan Alexandra inte med att hon var nervös.

– Det är som att stå vid en ravin som jag ska ta mig över genom att själv lägga ut plankor till en bro. Jag är herre över min egen tillvaro och framtid, sa Alexandra strax efter att hennes beslut hade tillkännagivits.

Nu har hon varit utan apanage ett år och i stället tagit steget ut i affärslivet. Hon sitter i olika styrelser och har en anställning som ”director for client programmes” på danska elektronikföretaget Bang & Olufsen.

– B&O är en dansk ikon och jag ser fram emot att bli en del av företaget och att arbeta med mina nya kolleger, sa Alexandra till Se og Hør i samband med att hon började på nya jobbet.

