Grattis, Marianne Mörck – du får årets Edvardpris

För Malmöborna är Marianne Mörck sedan länge Primadonnan med stort P. Hon regisserar, spelar teater och gör tv-serier – men när hon intar en teaterscen i ett liveögonblick är det henne man tittar på. Det är troligen något slags naturlag.

Inte mindre än 50 huvudroller har det blivit. ”Kungen och jag” (1982), ”Cabaret” (1986), ”My Fair Lady” (1987), ”Sound of Music” (1990), ”Singin’ in the Rain” (2010) och ”Les Miserables” (2011) är några av hennes klassiska föreställningar på Malmö Opera.

Marianne Mörck har dessutom varit med i flera svenska långfilmer och spelat rollfiguren Ebba i mer än 30 Wallander-filmer.

Själv tror hon att den där tajmingen beror på närvaro.

– Jag är ju inte sådan att jag läser manus i logen, utan jag tar det mer på volley. Jag hör vad som sägs och försöker vara sann. Det är kanske det publiken hör, säger hon.

Malmös mesta primadonna var självklar i ”Stjärnorna på slottet”, inspelad 2017. Foto: SVT

Under de senaste åren har Marianne Mörck verkligen slagit igenom nationellt och är mer älskad än någonsin. Hon spelade Birgitta i SVT:s ”Bonusfamiljen” som hade premiär 2017 – resten är historia.

I slutet av ”Bonusfamiljen” gifte sig Gugge och Birgitta. Avsnittet sändes samma dag som Lill-Babs dog. Foto: ULRIKA MALM / SVT

Slutavsnittet i säsong 2, där Gugge gifter sig med sin älskade Birgitta, sändes samma dag som rollinnehavaren Barbro ”Lill-Babs” Svensson dog. Tredje säsongen fick skrivas om och saknaden efter Lill-Babs var stor i teamet.

Marianne Mörcks igenkänning i rollen

Marianne Mörck har tidigare berättat hur hon snabbt kände igen sig i rollen som Birgitta.

– Jag har ju själv en son som jag daltat med och det går ju inte att komma ifrån att jag är äldre, så det kändes otvunget och lätt att förstå. Sedan ringde de och berättade att jag hade fått rollen och då hoppade jag högt. Det här kändes som något annat.

Från operan till Arlövsrevyn – Marianne Mörck är bred som artist och är även en uppskattad regissör. Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP

Hon är i dag Malmös First Lady men föddes faktiskt i Göteborg, den 2 september 1949 i Göteborg. Mamma Astrid flyttade till staden från Blekinge för att bli hembiträde i en välbeställd familj. När hon blev gravid tvingades hon lämna sin lilla dotter för att få behålla jobbet.

”Kom till ett hem jag inte var ägnad åt”

Dottern Marianne hamnade på barnhem och adopterades sedan bort till sjökaptenen Margareta och Nils Mörck.

2019 släpptes filmen ”Pärlemor – Mother of Pearl som handlar om Marianne Mörcks eget liv. Pernilla Hultén regisserade. Foto: CHRISTER WAHLGREN / KVP

Hon berättade om sin uppväxt i filmen ”Pärlemor – Mother of Pearl”, regisserad av Pernilla Hultén.

– Jag kom till ett hem jag inte var ägnad åt. Det var parkettgolv, lackskor och fina kläder, har hon själv beskrivit uppväxten.

Sent i går kväll, när hon tackade för applåderna efter torsdagens föreställning av ”Matilda”, fick Marianne Mörck ta emot statyetten – och publikens jubel.

Efter applådtacket fick Marianne Mörck priset direkt på scen. Hon tjöt till av överraskning.

– Var det till mig? Kära vän! Tack så mycket, så glad jag blir, säger hon.

Det är Malmöskulptören Thure Thörn som har gjort Edvardprisets egen statyett. Foto: CHRISTER WAHLGREN