Grattis, Marianne Mörck – 70 år i dag: ”Underbart”

Marianne Mörck har en lång karriär bakom sig. Men det var först efter sin medverkan i ”Stjärnorna på slottet” och ”Bonusfamiljen” som skådespelerskan blev rikskänd.

I dag fyller Marianne Mörck 70.

Dagen till ära har hon gjort det hon gillar mest: Jobbat.

Just nu pågår inspelningen av TV4:s nya humorsatsning Sjölyckan.

– Det är underbart. Härligt, vilken present! Jag köpte tårta till hela teamet, och sen avslutade vi dagen med bubbelpool, jag och (Hans) Mosesson, säger Marianne Mörck.

Har du uppmärksammats på något annat sätt?

– Just nu har jag 76 sms i telefonen som jag ska gå igenom. På bordet i mitt rum står blommor och champagne, men jag vet inte vem som skickat det. Det har jag inte hunnit kolla.

Marianne Mörck är över pensionsåldern – men har aldrig haft så mycket att göra som nu.

I höst fortsätter inspelningen av Sjölyckan, hon har en roll i en långfilm av Felix Herngren och i december börjar arbetet med operauppsättningen ”Orfeus i underjorden i Malmö.

– Jag har alltid velat bli 70 – nu längtar jag till att jag blir 80. Jag känner att jag är 34-någonting, jag fattar inte, det är som att det står still, säger hon.

– Allt är så fantastiskt. Solen skiner, spetsgardinerna blåser in och ut ur det gamla fönstret bredvid mig och något surrar helt underbart utanför.

Lång karriär

I sin långa karriär har Marianne Mörck – som i år fick Edvard-priset – haft 50 huvudroller.

Kungen och jag” (1982), ”Cabaret” (1986), ”My Fair Lady” (1987), ”Sound of Music” (1990), ”Singin’ in the Rain” (2010) och ”Les Miserables” (2011) är några av hennes klassiska föreställningar på Malmö Opera.

Dessutom har hon spelat rollfiguren Ebba i mer än 30 Wallander-filmer.