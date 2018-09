Förra året besökte Schengen-inspektörer Sverige och intervjuade gränspoliser runtom i landet.

Resultatet sammanställdes i en sekretessbelagd rapport som Kvällsposten tagit del av.

Rapporten heter "Evaluation of Sweden in the field of management of the external borders", och är ett totalt underkännande av Sveriges gränskontroller.

Enligt inspektörerna är svenska kontroller dåligt bemannade, arbetsmetoderna kritiseras och de som ska utföra arbetet saknar rätt utbildning.

Personal har bland annat inte tillräcklig utbildning för att kunna upptäcka falska pass.

På Malmö airport saknar personalen kunskap om förfalskade dokument, ändringar i lagstiftningen, hot- och riskindikatorer.

Personal saknar kunskap att upptäcka jihadister

Värst är situationen på Arlanda, Sveriges största flygplats med fler än 26 miljoner resenärer som passerar per år.

De riskindikatorer som tagits fram för att upptäcka återvändande jihadister utnyttjas inte vid gränskontrollen.

Orsaken: personalen känner inte till dem, enligt rapporten.

– Rapporten visar det vi redan visste, att vi har rena Kalle Anka-verksamheten, säger en källa som jobbat inom gränspolisen i Stockholm i flera år.

Den uppmärksammade inre gränskontroll som regeringen utökade i somras, efter att ha bedömt att det finns hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten, beskrivs som en låtsaskontroll.

Rapporten underkänner svensk gränskontroll. Enligt flera källor har rapporten, som hårt kritiserar svensk gränskontroll, tystats ner – eftersom den ansetts vara politiskt känslig. Malmö flygplats och Arlanda är två platser som kritiseras.

– Det finns ingen egentlig gränskontroll, inga slagningar alltså, utan bara ren id-kontroll.

Erfarna gränspoliser vi talat med berättar om civila gränskontrolltjänstemän som får nio veckors utbildning men saknar kunskap om juridiska principer och tjänstemäns skyldigheter.

I Skåne säger gränskontrollanter att läget är så dåligt att Frontex, EU:s gränskontrollmyndighet, borde hjälpa Sverige att upprätthålla yttre gränsen precis som man gjort i Grekland.

Situationen beskrivs som så dålig att de "inte kan skydda samhället". Men också att människor som söker asyl får ett felaktigt bemötande.

– Det händer att folk blir felaktigt frihetsberövade för att de möts av personal som inte utbildats i juridisk metodik, juridiska principer och vilka skyldigheter tjänstemän har, säger en gränspolis.

Polis: "Har låst in folk som haft rätt att komma in i landet"

En annan polis anser att den allvarligaste konsekvensen är att många frihetsberövas på "helt felaktiga grunder".

– Man har låst in folk som haft rätt att komma in i landet. Stoppat vid gränsen och skickat tillbaks dem. Det är inte rättssäkert.

Flera poliser säger att de på möten fått höra att "resultatet från Schengeninspektörernas besök är politiskt sprängstoff".

"Skulle undanhållas tills valet var genomfört"

– Jag satt i möte när polismästaren Liselotte Ström sa att rapporten är politisk känslig och att den därför skulle undanhållas tills valet var genomfört.

Fler poliser berättar att de hört samma sak.

Enligt Justitiedepartementet har rapporten ännu inte antagits men justitieminister Morgan Johansson (S) ska ha blivit informerad om det preliminära innehållet. Man vill dock vänta med att kommentera tills rapporten är antagen.

Liselotte Ström, chefen för gränspolisenheten i Stockholm, säger att hon läst ett utkast men att slutrapporten snart ska vara klar.

Polischef: "Har absolut inte sagt det"

– Jag har absolut inte sagt att den varit politiskt känslig och ska undanhållas inför valet. Men det är politiken, alltså Justitiedepartementet, som har kontakt med kommissionen angående rapporten som hittills är sekretessbelagd, säger hon.

– Det är viktigt att vi väntar på slutrapporten även om jag inte tror att vi kommer att bli förvånade över resultatet. Vi sitter inte och väntar på någon rapport för att agera.

Men enligt poliskällor har man medvetet dragit ut på tiden med rapporten.

– Man förhalar rapporten genom att skicka tillbaka den till kommissionen en extra gång. Men den har funnits sedan länge, säger en poliskälla.

I interna mejlkonversationer har polischefer i början av januari skrivit att de läst rapportens utkast och att den färdiga versionen skulle komma in till Justitiedepartementet och GPS (Gränspolisinspektionen inom Nationella operativa avdelningen) i början av februari.

Kvällsposten har sökt Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen vid Noa.

Justitieminister Morgan Johansson (S) vill inte kommentera förrän rapporten är "antagen av kommissionen".