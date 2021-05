Glömde stänga av micken – kallade ledamot för ”idiot”

Under onsdagen höll Sjöbos kommunfullmäktige ett digitalt möte som sändes via Facebook. Under mötet var det några ledamöter som hade problem med tekniken och vid flera tillfällen hördes kommentarer som inte var tänkta att gå ut till deltagarna. Något Ystads allehanda var först med att rapportera om.

Under diskussionen om hur skolmiljarden skulle fördelas, hände något som fick mötesdeltagarna att reagera starkt.

Ordförande i familjenämnden, Susan Melsen (M), tröttnade på ledamoten Lars Lundberg (KD) och kallade honom för ”idiot”.

Ovetandes om att hennes mikrofon var påslagen.

Fullmäktiges ordförande var snabb att gripa in och säga:

”Ordningsfråga, glöm inte att stänga av mikrofonerna, tänk inte högt”.

Lars Lundberg, företrädare för kristdemokraterna i Sjöbo. Foto: Kristdemokraterna

Avgångskrav

Lars Lundberg reagerade kraftigt och menade på att uttalandet var ett övergrepp.

Susan Melsen begärde ordet lite senare under mötet och hon bad ”tusen gånger om ursäkt för ett otroligt olämpligt beteende”.

Lars Lundberg replikerade att han tyckte uttalandet varit kränkande, och att han just då inte var beredd att ta emot någon ursäkt.

När Kvällsposten pratar med Lars Lundberg är han fortfarande upprörd några dagar efter mötet.

– Hon har ringt och bett om ursäkt. Jag svarade att vi tar detta i två delar. En del är att jag nu tar emot hennes ursäkt. Det jag tycker är allvarligt är att vi jobbar med värdegrund. Hur ska vi få våra pedagoger att jobba med värdegrunden. När ordföranden uttrycker sig så här?, säger Lars Lundberg

– Jag tycker faktiskt att Susan Melsen måste avgå. Annars kan ingen ta värdegrundsarbetet på allvar, fortsätter han.

Lars Lundgren har jobbat inom politiken i Sjöbo sedan 90-talet och menar att han aldrig varit med om något liknande förut. Han menar på att det är kommunledningens brist på kunskap och erfarenhet som lett till att det blivit så här.

– Vi har en ny svag ordförande i fullmäktige som skulle styra upp. Men han agerande inte och lät det fortgå, avslutar Lars Lundberg.

Susan Melsen (M) är ordförande i familjenämnen i Skurups kommun. Foto: Moderaterna

Ångerfull

När Kvällsposten pratar med Susan Melsen är hon bedrövad och ångerfull efter händelsen. Hon menar att hon uttryckte sig impulsivt och att det tidigare funnits politiska oegentligheter sedan tidigare mellan henne och Lars Lundberg. Nu funderar hon själv över om hon är lämplig att fortsätta sitt arbete som ordförande för familjenämnden.

– Konsekvenserna har blivit att jag mår dåligt. Det ger också en felaktig bild över hur det får vara i politiken. Jag måste fundera över min lämplighet att sitta kvar som ordförande, säger Susan Melsen

– Jag kommer prata med mina partikollegor och göra en bedömning om hur förtroendet ser ut, avslutar hon.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M) är språkbruket inte acceptabelt. Man har ännu inte fattat något beslut gällande Susan Melsens fortsättning som ordförande i familjenämnden.

TV: Politiker vägrar möten – måste vara på parkering