Gifte sig med ny kvinna – misshandlade exfrun

När polisen kom fram till lägenheten i juli i år möttes de av en uppriven kvinna och tre barn. Pappan, en man i 60-årsåldern, hade strax dessförinnan misshandlat kvinnan och hotat familjen till livet.

Enligt uppgifter till polisen ska våld ha förekommit i familjen tidigare.

Familjen bodde i Alvesta kommun och mannen hade under våren varit i sitt hemland, där han gift sig med en annan kvinna utan att säga någonting till familjen i Sverige.

När mannen kom tillbaka under sommaren och hans svenska fru blev varse giftermålet ville hon skilja sig. Paret skickade under ordnade former in ansökan om skilsmässa till tingsrätten.

Men i slutet av juni, när beslutet om betänketid kom till familjen, blev mannen arg och började skrika att han motsatte sig skilsmässan. Han slog sin fru i huvudet och tilldelade en av sönerna fem till sex slag på armarna.

Enligt uppgifter i polisförhör avbröt de andra syskonen misshandeln.

Mannen förnekar brott

I rätten förnekade mannen brott och menade att han visst ville skilja sig. Han menade att kvinnan anmält honom för att få ut honom ur lägenheten.

Domstolen la dock målsägandenas uppgifter till grund för målet. Man menade att deras uppgifter har varit samstämmiga och höll för en fällande dom.

Mannen dömdes därför, i Växjö tingsrätt, för misshandel och olaga hot till fängelse i sex månader.

