Fyra personer stal get – togs på bar gärning

Under natten larmades polisen till en adress i skånska Degeberga. Uppringaren berättade att fyra personer försökte fånga in en get inne i en hage.

”På väg till ärendet mötte patrullen en bil som setts lämna platsen och den stoppades för kontroll. I bilen anträffades fyra personer och en get”, skriver polisen på sin hemsida.

Geten fick skjuts tillbaka till hagen av en polispatrull.

”De fyra personerna i bilen misstänks nu för stöld”, skriver polisen.

