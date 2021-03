Fyra gånger så stor smittspridning i Sverige jämfört med Danmark

Smittspridningen i Sverige har ökat under åtminstone tre veckor i rad och på onsdagen varnade Region Stockholm för att tredje vågen är här. Även Västra Götaland har rapporterar en kraftig ökning av covid-fall i samband med sportlovsveckorna. Från vecka 7 till vecka 8 var den totala ökningen 25 procent.

I Skåne märks ännu ingen ökning men smittspridningen ligger på en platå och den brittiska mutationen har fått allt större fäste i regionen. Under vecka 8 visade 33 procent av självtesterna på den brittiska mutationen.

På andra sidan sundet har Danmark fått ner sin smittspridning och efter en lockdown sedan i julas har landet nu börjat öppnas upp igen.

Fyra gånger så stor smittspridning

Vid en jämförelse mellan Sverige och Danmark kan man enligt statistik från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, som drivs av forskare vid Oxford University, se att Sverige har fyra gånger så stor smittspridning som Danmark just nu.

Den 3 mars hade Sverige 393,55 fall dagligen per en miljon invånare i genomsnitt under en sjudagarsperiod. Motsvarande siffra för Danmark är 91,72. Sifforna är ett snitt av de sju senaste dagarnas inrapporterade siffror från respektive lands smittskyddsmyndighet.

För att få en större skillnad i smittspridning mellan grannländerna får man gå tillbaka till i somras.

Den 3 mars hade Sverige 393,55 fall dagligen per en miljon invånare i genomsnitt under en sjudagarsperiod. Motsvarande siffra för Danmark är 91,72. Foto: Our world in data.

Även på vaccinfronten skiljer sig grannländerna åt – med fördel för Danmark. Siffror från den 2 mars visar att Danmark vaccinerade – i genomsnitt under en sjudagarsperiod – 0,31 nya doser per 100 000 invånare medan Sverige ligger på 0,20.

En anledning till att Danmark har vaccinerat fler är att de fått ut fler doser ur varje ampull.

Siffror från den 2 mars visar att Danmark vaccinerade – i genomsnitt under en sjudagarsperiod – 0,31 nya doser per 100 000 invånare medan Sverige ligger på 0,20. Foto: Our world in data.

LÄS MER: Okända risken med Astra Zenecas vaccin

Fler nyheter: Mardrömsåret för unga: ”Otroligt mycket ångest”