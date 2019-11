Fyra familjer delar på miljonvinsten

Vid fredagens dragning på Eurojackpot var det ingen i Sverige som hade 5+2 rätt och därmed fick del av högsta vinsten på nästan 960 miljoner kronor.

Den delades i stället på två vinnare från Tyskland och en från Ungern, som alltså får cirka 320 miljoner kronor vardera.

Men även rader som bara hade fem rätt föll ut med hyfsade vinstpengar eftersom jackpoten var hög och många rader hade spelats.

Raden inlämnad i Högsby

En av raderna med fem rätt hade lämnats in hos Ica Matmästaren i småländska Högsby. Den raden gav en vinst på 1 180 991 kronor.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka just nu. Det är ju helt otroligt, sa mannen som hade lämnat in kupongen när Martin Ridderstolpe ringde för att gratulera.

Vinnaren plockade fram sitt spelkvitto för att kolla så att allt stämde. Han hade inte hunnit rätta veckans spel än.

Sedan berättade mannen att de var ganska många som skulle dela på pengarna.

Fyra familjer ska dela

– Vi är fyra familjer som spelat tillsammans ganska länge, sa han.

– Just nu var det jag som ansvarade för att lämna in spelet som består av åtta rader varje vecka. Vi lämnar in femveckorsspel och sedan byter vi rader.

Spelet kostar 200 kronor i veckan.

Efter gratulationerna skulle mannen ringa runt till de andra familjerna och berätta den goda nyheten. Plus att han skulle övertyga sin fru.

– Hon tror inte riktigt på mig ännu, sa han.

Jackpot på 960 miljoner

Eurojackpot är ett nummerspel med dragning på fredagar. Först dras fem av 50 nummer, sedan dras två av tio stjärnnummer.

De sju dragna siffrorna blir den rätta Eurojackpotraden. De spelare som prickar in alla sju får dela på jackpotten. Den gångna veckan var jackpotten nära 960 miljoner kronor.

Dragningen görs varje fredag kväll klockan 20 i Finland. Ingen svensk tv-kanal visar den.

Spelet är ett samarbete mellan flera olika europeiska spelbolag och lanserades den 17 mars 2012.

Den 15 mars 2019 gick högsta vinsten på Eurojackpot till Sverige för andra gången. Vinstsumman var drygt 562 miljoner och är den högsta spelvinsten någonsin i Sverige.

Största spelvinsterna någonsin i Sverige

