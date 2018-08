Veckan började med varmt och soligt väder, innan det nu i slutet av veckan gått över i mer ostadigt väder.

Under natten till fredag drog ett kraftigt oväder in över Sverige.

Flera bränder startade efter att blixtar slog ned.

– Igår utvecklade sig ett kraftigt lågtryck över Frankrike som drog in över Sverige med kraftiga regnskurar och åska, säger Beate Tveita, meteorolog på Storm.

Ovädret ser ut att fortsätta i södra Sverige även under fredagen och helgen.

LÄS MER: Båt på grund efter kraftig vind – bränder efter blixtnedslag

Starka vindar

DMI, Danmarks Meteorologiske Institut gick under torsdagen ut och varnade för stormen Johanne som väntas dra in över landet under fredagen.

Även i Sverige väntas starka vindar.

Enligt SMHI kommer en västlig eller sydvästlig frisk vind med hårda vindbyar i sydvästra Sverige.

– Det blåser hårda vindar in mot den västra kusten med vindar upp mellan 15 till 10 meter per sekund, säger Beate Tveita

Tidigare under veckan sa Tora Tomasdottir på Storm att vindarna i söder inte såg ut att bli fullt lika starka som i Västra Götaland och Bohuslän, men att de kunde upplevas som starka.

– Det har inte blåst så mycket innan under sommaren, så man upplever det nog som väldigt blåsigt. Det är det som är det stora. Så även om det inte är några höstvindar så har vi inte upplevt vinden på länge, säger Tora Tomasdottir.

Hon uppmanade därför folk att plocka undan saker som de hade i trädgården så att de inte riskerade att blåsa bort.

LÄS MER: Stormen Johanne drar in över Danmark

Regn och åska

Fredagen ser ut att kunna bli relativt torr och fri från regn.

Under lördagen däremot kan det komma en del regnskurar och åska på vissa platser.

– Under lördagen kommer ett lågtryck med regn och moln, säger Beate Tveita.

Temperaturerna har de senaste dagarna sänkts från att nästan nå värmerekord under onsdagen ligger nu temperaturerna runt 20 grader.

– Vid en överblick nu sänks temperaturerna under de kommande dagarna. Det kan bli mellan 16 och 18 grader på vissa platser, säger Beate Tveita.

Även under söndagen kan det komma en hel del regn.

– Under söndagen ser det huvudsakligen ut att bli uppehåll. Men i södra Sverige blir det en hel del regn då, säger Beate Tveita.

Enligt Tora Tomasdottir kan det även förekomma åska under regnskurarna.

– Det finns potential för åska i skurarna. Åskan kan starta nya bränder och med vinden som vi har då kan bränderna sprida sig. Så det gäller att vara försiktig, säger Tora Tomasdottir.