Förundersökningen mot Tegnhammar nedlagd

Toppmoderaten Torbjörn Tegnhammar är inte längre misstänkt för något brott då polisen har lagt ner förundersökningen. Det bekräftar polisens presstalesperson Filip Annas.

Förundersökningsledaren Niklas Andreasson vid polisens utredningsjour i Malmö säger till Sydsvenskan:

– Av de här uppgifterna i ärendet så bedömer jag inte att det här kan leda till att brott kan styrkas.

Tog timeout

Det var under onsdagen Kvällsposten avslöjade att Torbjörn Tegnhammar utretts internt i partiet för en incident som beskrevs som ett personalärende. Incidenten ska ha ägt rum tidigare under sommaren och på tisdagen lämnade en kvinna också in en polisanmälan mot toppmoderaten. På onsdagskvällen meddelade Torbjörn Tegnhammar att han tar timeout från alla politiska uppdrag.

– Jag har full respekt för beslutet som han fattade och det är helt enligt våra rutiner. Sedan får vi se vad som händer med den polisanmälan som är gjord – om det inleds en förundersökning, sa Håkan Fäldt, ordförande för fullmäktigegruppen, på onsdagskvällen.

Torbjörn Tegnhammar är vice ordförande i kommunstyrelsen i Malmö och oppositionsledare för Moderaterna sedan 2014. Han är även ledamot i Moderaternas partistyrelse sedan oktober 2019.

Kvällsposten har sökt Torbjörn Tegnhammar.