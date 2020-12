Helsingborgs stad och Helsingborgs lasarett höll under måndagsförmiddagen en presskonferens om spridningen av coronaviruset i staden.

– Vi har ett fortsatt mycket allvarligt läge. Förra veckan hade vi den näst högsta smittspridningen i Sverige, säger Palle Lundberg, stadsdirektör.

Han berättar att sjukhuset har ett ansträngt läge.

– Vi har också ett ansträngt läge på grund av stadens förskolor och grundskolor på grund av hög frånvaro hos personalen.

Under förrförra veckan hade Helsingborg 876 nya fall per 100 000 invånare. Det är betydligt högre än jämfört med övriga Skåne där siffran samma period var 526 nya fall per 100 000 invånare.

Harald Roos, förvaltningschef för Skånes sjukhus nordväst och sjukhuschef Helsingborgs lasarett bekräftar siffrorna.

– Vi har dubbelt så många som vårdas för covid-19 på sjukhus jämfört med i våras.

Antalet som vårdas på intensivvårdsavdelning ligger på samma nivå som i våras.

– Vi har öppnat en lika stor intensivvårdsavdelning och dubblat våra platser.

Den höga belastningen påverkar övrig vård i staden, enligt Håkan Kerrén som är stabschef och till vardags verksamhetschef för akutsjukvården på Helsingborgs lasarett.

– Vi kan inte leverera all den vård som vi ska leverera enligt vårt uppdrag, säger han.

Smittspridningen har exploderat i Helsingborg. Foto: JOHAN NILSSON/TT

Undervisning hemifrån

Under söndagen tog utbildningsdirektör Tony Mufic beslut om att stadens elever i årskurs sju till nio ska undervisas på distans den 15-18 december.

– Under morgonen har vi instruerat våra elever om beslutet och de har dagen på sig att ta med sig material man behöver, säger han på pressträffen.

Enligt Tony Mufic är det ett stort ansvar att utbildas på distans.

– Men vi litar på att eleverna axlar det stora ansvaret.

Snart är det dags för jullov.

– Vi måste bromsa smittan då. Prata gärna hemma om hur viktigt det är att bara träffa ett fåtal vänner under ledigheten.

Palle Lundberg, stadsdirektör, vädjar nu till Helsingborgarna.

– Det är bara vi, enskilt och tillsammans, som kan stoppa smittspridningen, säger han.

