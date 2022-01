JUST NU: Försvunna Maline, 31, hittad död

Tidigare försvunna Maline, 31, från Landskrona har hittats död.

Enligt polisen hittades hon utomhus i östra utkanten av staden. Platsen har spärrats av och polisen genomför nu en teknisk undersökning. Anhöriga är underrättade.

– Vi har sökt vid ett speciellt område under en tid där vi under dagen hittade henne utomhus, varför vi har sökt just där kan jag inte gå in på, säger Rickard Lundqvist, polisens presstalesperson i region Syd.

Enligt Lundqvist är det i nuläget oklart vad dödsorsaken är.

– Det går inte att utesluta någonting, säger han.

Maline sågs senast vid 04-tiden på morgonen den 23 december. På julafton skulle hon ha deltagit i en jullunch med vänner, men dök aldrig upp.

– Hon hörde inte av sig. Det är inte alls likt Maline, har en av vännerna tidigare sagt.

Under mellandagarna har sökpådraget efter Maline varit stort. Frivilligorganisationen FIKK har sökt efter Maline. Och polisen har sökt med drönare efter henne i Landskrona. Polisen gick också tidigt ut med bild på Maline, för att få in tips från allmänheten.

Saknaden och oron bland närstående har varit stor sedan Malines försvinnande.

– Det här är något av det värsta vår familj gått igenom, har hennes pappa tidigare sagt till Kvällsposten.

Brottsrubriceringen har sedan julhelgen varit misstänkt människorov, och ligger kvar.

– Brottsrubriceringen har sedan försvinnandet varit misstänkt människorov, den rubriceringen kommer vara kvar ett tag till. Vi får helt enkelt se vad den tekniska utredningen visar, säger Rickard Lundqvist.