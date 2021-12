Lördagen och söndagen bjuder på ett milt men blåsigt väder.

Solen gömmer sig bakom ett tjockt lager av moln under hela lördagen och under eftermiddagen blir det allt mer blåsigt i Sydsverige.

– Det kommer vara byiga vindar över Sydsverige som tilltar över natten och på söndagen blir det rejält blåsigt i Skåne och Öland. Det blir kyliga vindar men samtidigt blir det troligtvis klart och soligt, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på StormGeo.

Efter att solen tittat fram slår minusgraderna till, berättar Josefine Bergstedt.

– Det ser ut att bli kallt. Vi har kallare luft som drar in under julveckan och det ser ut att bli nollgradigt och kanske någon minusgrad under början av nästa vecka. Nattetid kan man nog räkna med ner mot fyra till fem minusgrader.

ARKIVBILD. Det kan bli en vit jul i Sydsverige. Foto: Colourbox

”Kan bli vitt på backen”

Det kalla vädret håller därefter i sig till och med julafton.

– Om det faller snö under veckan kommer det ligga kvar. Under tisdagen ser det ut att kunna falla snö över det Sydsvenska höglandet, Blekinge och Öland. Då regnar det i Skåne. Sedan har vi lite mer snö som drar in under onsdagen över Halland och norra Skåne men i södra Skåne blir det blötsnö, säger Josefine Bergstedt.

Under julafton ligger ett nederbördsområde strax söder om Sverige och väntar – som kan komma att ta sig norrut.

– Det kan komma snö över Skåne och Blekinge som snöfall under julaftons kväll. Det kan bli vitt på backen över jul.

