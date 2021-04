Försökte kidnappa flera lågstadiebarn

Monbijouskolan nära Triangeln i Malmö har flyttat till Rörsjöskolan Zeniths lokaler på Celsiusgatan medan renovering pågår. Detta väntas ta två år.

Personalen på skolan är på sin vakt och följer nu med barnen ut. Foto: Google Street View Sammanlagt är det nu tre försök till människorov som har anmälts till polisen i Malmö. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Under coronapandemin råder skärpta regler för hur föräldrar ska hämta sina barn från skolan. Föräldrar får inte gå in i lokalerna – de ska ringa in, så skickas deras barn ut ensamt.

Nu ska det ha hänt vid tre tillfällen att andra personer än föräldrarna har försökt hämta barn. En flicka uppges ha blivit utsatt för två möjliga kidnappningsförsök, enligt Sydsvenskan.

Såg inte sin pappa

I januari ringde ”pappan” till fritids och bad dem skicka ut flickan. Men hon gick in igen när hon inte såg sin pappa utanför.

I februari ska hon ha utsatts för ett nytt försök. Även då ringde en man och sa sig vara flickans pappa, men fritidspersonalen kände inte igen hans röst och släppte inte ut henne.

I förra veckan var det en pojke som på liknande sätt skulle hämtas av sin pappa. Då kom en man in på området för att hämta honom.

En man avvisades

Eftersom personalen inte kände igen mannen ville de inte släppa ut pojken. Då påstod mannen i stället att han var pojkens styvfar – men han avvisades.

Tidningen har pratat med den drabbade pojkens riktige pappa, som inte alls är nöjd med skolans hantering av problemet.

– Ingen information och inga varningar har gått ut till andra föräldrar. Skolan har agerat extremt passivt, säger pappan till Sydsvenskan.

Brev till alla föräldrar

Sammanlagt är det tre försök till människorov som har polisanmälts.

På fredagseftermiddagen skickade Monbijouskolans rektor Sussi Sundblad brev till alla vårdnadshavare.

”Med facit i hand skulle vi ha gått ut med den här informationen tidigare”, skrev hon.

Hon förklarar varför detta inte skett:

– Vi bedömde att vi har rutiner att vara på vår vakt, vilket gör att vi inte försätter några barn i en risk. Vi har inskärpt hos personalen att de ska följa med barnen ner om de inte är hundra procent säkra på vem som ringer, säger Sussi Sundblad till Sydsvenskan.

LÄS MER: Nioårig flicka fick kniv mot halsen på skolan