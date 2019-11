Socialdemokraten Ragnar Lindberg, utbildningsnämndens ordförande i Lessebo kommun, har lagt fram en motion på att personal i de kommunala köken ska få möjlighet att köpa måltider som blir över, skriver Smålandsposten.

Det handlar framför allt om mat som lagas i köken på skolor och inom äldreomsorg.

Tanken med förslaget är att minska matsvinnet och att ”samtidigt låta fler ta del av den fantastiska mat som tillagas i våra kök”, skriver politikern i motionen.

Det är dock oklart hur mycket mat som slängs i Lessebos kommunala kök. Dock håller ett sådant underlag på att tas fram, enligt kommunens klimatstrateg Åsa Garp.

Hon ser dock positivt på förslaget.

– Det är jättebra om det skulle kunna få ner matsvinnet, säger Åsa Garp till Smp.

Matproduktion tär på miljön och enligt Livsmedelsverket slängs cirka 19 kilo ätbar mat i soporna per person under ett år i Sverige. Det motsvarar ett utsläpp på 442 000 ton växthusgaser, nästan lika mycket utsläpp som 360 000 bilar genererar under ett år.

De arbetar under 2019 därför med att ta fram en handbok för hur offentliga måltidsverksamheter ska kunna mäta och minska sitt matsvinn.

LÄS MER: Så kan skåningarna minska matsvinnet i jul