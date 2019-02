Lundaforskaren Carl-William Palmqvist har tillbringat en hel del tid i Japan för att reda ut varför tågpunktligheten i Japan är i det närmaste osannolikt hög jämfört med hur det ser ut här i Sverige.

En av slutsatserna som forskaren dragit är att resenärerna i Japan helt enkelt är bättre på att åka tåg än vad vi är.

– I Japan har man ofta målade markeringar på plattformarna som visar exakt var dörrarna kommer att vara när tåget stannar. Då ställer man sig bredvid och låter alla gå av innan man går på.

Ordnade uppehåll

Det är just vid uppehållen på stationerna som de flesta förseningar uppkommer. Men genom att ha löst av- och påstigning under ordnare former kommer tågen i Japan helt enkelt i väg när de ska.

Carl-William Palmqvist har koll på hur punktligheten för tåg kan förbättras. Foto: Kennet Ruona

En annan sak som spelar in i den höga punktligheten är hur noggrant tabellerna är utformade i Japan.

– Tågens uppehåll är mer realistiska. Hur länge tågen ska stå på stationerna är planerade på ett bra sätt och bidrar till att det fungerar bättre, säger Carl-William Palmqvist.

Signalfel

I Sverige är varenda tågresenär mycket väl medveten om ordet signalfel och vilka konsekvenser det kan få för trafiken. I Japan hanterar man situationen annorlunda.

– De har inte så många signalfel eftersom de stänge ner järnvägen nästan varje natt och gör underhållen då. Det kan man dock inte göra i Sverige eftersom vi har tåg som måste rulla även på nätterna.

– Däremot så har man en enklare infrastruktur, kort sagt färre saker som kan gå sönder. Det gör också att det blir mindre fel som kan påverka trafiken, säger Carl-William Palmqvist.