Folkkära artister intar öländska slottsmiljön

– Det är första gången Solliden öppnar upp för den här typen av evenemang, säger Sollidens slottschef Carolina Thaysen.

Den lilla konsertscen i trä som kung Carl Gustaf lät bygga 2001 bredvid sitt sommarparadis Solliden på Öland har använts sparsamt.

Enstaka artister som Tommy Körberg och institutioner som Kulturskolan har varit på besök. Därför är Solliden Sessions – namnet på den sommarlånga serien av konserter – någonting nytt.

Under elva veckor bjuds stora svenska artister in för att under flera kvällar i rad underhålla publiken. Lena Philipsson, Carola, Arvingarna och Smith & Tell är några av dem.

Peter Jöback gör sitt första framträdande sedan i höstas.

”Bambi på hal is”

Peter Jöback invigde under lördagen evenemanget. Därmed gör han sin första konsert på ett halvår.

– Jag känner mig lite som Bambi på hal is, men samtidigt känns det som att jag är på ett kosläpp, säger han till Kvällsposten.

På scen blandar han teatermusik och popklassiker med historier från livet och karriären.

– Det är underbart att de öppnar upp detta. Det är somrigt och vackert och man kommer nära publiken, säger han.

Pandemin möjliggjorde Solliden Sessions

Pandemin har gett Peter Jöback möjlighet att stanna upp – ägna sig åt familjen, hemmet och trädgården.

– Det har varit en ofrivillig paus som gett möjlighet att tänkta: ”Vad vill jag göra resten av mitt liv?”. Jag har tagit många bra beslut som innebär roliga saker framöver. Det hade inte hänt om livet rullat på som vanligt, säger han.

Även Solliden Sessions är ett resultat av det andrum som pandemin gett. Det säger producent Patrik Krall.

– Jag satt och fikade här för fyra år sedan och såg den lilla scenen och tänkte att här måste man göra något. Men det var först när pandemin kom som vi kunde att tag i projektet, berättar han.

Kungen och drottningen på plats

När konserten under lördagskvällen närmade sig kom kung Carl Gustaf och Silvia gående längst med grusvägen.

– Det är underbart väder och kungen och drottningen verkar trivas. Det är en fin överraskning att de är här, säger producent Patrik Krall.

Enligt källor på plats ska kungen och drottningen sett glada och nöjda ut. Drottning Silvia och kung Carl Gustaf kom i god tid till föreställningen.

