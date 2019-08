Först fick BRA-flighten från Göteborg till Kefalonia i Grekland problem. Piloten fick indikationer på tekniskt fel och valde att landa på Malmö airport.

Inom en timme hade ytterligare ett BRA-flygplan fått landa på den skånska flygplatsen efter indikationer på tekniska problem. Flygplanet som var på väg från Göteborg till Split vände strax söder om Rügen.

De båda flygplanen kunde genomföra landningar enligt rutin – men med tre i stället för fyra motorer.

– Det var indikationer så det förelåg aldrig något nödläge eller krissituation, säger Ulrika Matsgård.

Motorerna byts ut

Motorerna på de två flygplanen har nu kontrollerats. Men vad som är felat vet Ulrika Matsgård ännu inte.

– Jag har inte fått någon teknisk klarrapport ännu utan det är något som pågår. Motorerna som har givit felindikationer kommer att bytas ut, säger hon.

De två flygplanen är av samma modell, Avro, men av olika storlekar. Eftersom BRA har fler Avro-flygplan i sin flotta har extra kontroller satts in.

– Vi gör alltid säkerhetskontroller, både regelbundet, varje morgon och inför start, men utöver det gör vi extra kontroll av just den här typen av motorindikation. Så den är hundra procent säkrad, säger Ulrika Matsgård.

Arkivbild. Foto: BRA

Eftersom två av BRA:s flygplan stod på marken under lördagen påverkade det trafiken. Under lördagen fick två flighter ställas in.

– I övrigt påverkar det trafiken i form av förseningar. Vi håller på att se över hur det ser ut i fortsättningen beroende på hur lång tid det tar att laga de här flygplanen, säger Ulrika Matsgård.

Enligt P4 Malmöhus har en av de två flygplanen fått en ny motor.

Kom fram till destination

Passagerarna på de två Göteborgs-flighterna fick åka vidare.

Resenärer på väg till Grekland kunde åka redan under lördagen. Resenärer på väg till Kefalonia fick i stället övernatta i Lund och kunde resa vidare under söndagsmorgonen, enligt Ulrika Matsgård.

Totalt handlade det om nästan 200 passagerare.

Hur tycker du att informationen till passagerarna har fungerat?

– Det är två delar eftersom vi kör de här flygningarna som underentreprenör till ett charterbolag. Vi hade en dialog med passagerarna i anslutning till flygningen. Nu är det charterbolagen som håller i fortsättningen när det gäller de här flygningarna. När det gäller vår egen trafik kopplat till eventuella förseningar har vi våra vanliga rutiner, säger hon.

