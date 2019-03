Emil Rittbo, 6 år, Hörby, december 1993. Emil sköts till döds efter att bankrånare öppnat eld mot Emil och hans pappa som följde efter gärningsmännen efter ett dubbelrån i Hörby. Det har tidigare avslöjats att det fanns fingeravtryck på en handgranat som hittades vid rånarnas flykttbil. Det ska även finnas ett avtryck av en handflata på ett automatvapen.

Niklas Elmberg, 20 år, Lund, oktober 1991. Han mördades efter att han lämnat en kamrat vid en korvkiosk i Lund för att cykla hem till Bjärred. Kroppen efter honom hittades ett par dagar senare i ett dike. Niklas hade dödats med flera knivhugg och cykeln hade stulits. Cykeln hittades flera dagar senare av en anhörig som slog larm till polisen.

Ture Edvinsson, 71 år, Örkelljunga, mars 1995. Han slogs ihjäl i sitt kök på sin gård utanför Örkelljunga. Mördaren lämnade många spår efter sig, men ingen har hittills kunnat bindas till dem. Motivet till gärningen är fortfarande oklar eftersom Edvinsson hade kvar en hel del pengar hemma.

Ulrika Åkesson, 28 år, Helsingborg, juli 2001. Ulrika hade varit på Helsingborgsfestivalen när hon skildes från sina vänner och gick hem. Dagen efter saknades hon på sin arbetsplats och när föräldrarna tog sig in i hennes lägenhet låg hon död i sängen. Polisen misstänker att Ulrika frivilligt släppt in en person i lägenheten under natten, där hon blivit strypt. En person har tidigare varit frihetsberövad i ärendet.