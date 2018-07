Flera färjeavgångar på populär linje ställs in

Många avgångar på den högt trafikerade linjen mellan Gedser och Rostock ställs in nästa vecka, rapporterar Ekstrabladet.

Anledningen är att rederiet som har hand om färjorna på linjen ska skicka en av de två färjorna som trafikerar linjen på reparation.

– Vi måste ta M / F Berlin på reparation och därför tar vi den ur tjänst måndag kväll nästa vecka. Då kan vi ta reda på vad som är fel med färjan så fort som möjligt, säger Anette Ustrup, kommunikationsdirektör hos Scandlines Svendsen TV2 .

Populär vecka

Reparationen kommer något olägligt då den kommande veckan räknas som en av sommarlovets mest trafikerade veckor.

– Vi kunde ha valt att vänta till efter högsäsongen. Det är inte en önskesituation för oss, men det är tyvärr det vi behöver göra, säger Anette Ustrup.

Många från Sverige och Danmark reser med färjorna för att ta sig ner till kontinenten.

Mellan 16 juli och 20 juli ställs 33 avgångar in under tiden som M/F Berlin repareras. 17 avgångar ställs in från Gedser och 16 avgångar från Rostock.

Hur många passagerare som påverkas av de inställda turerna kan Scandlines inte berätta.

Kontaktat drabbade

Rederiet har kontaktat drabbade kunder för att hitta lösningar.

– Om man fortfarande kommer ner till Gedser och inte gjort en ombokning, då är man naturligtvis välkommen att åka med M / F Köpenhamn som ett alternativ eller ombokas till Rödby- Puttgarden, säger Anette Ustrup Svendsen till TV2.