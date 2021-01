Styrelsen for patientsikkerhed i Danmark rapporterar att den sydafrikanska varianten av coronaviruset upptäckts hos tre personer som testat positivt för corona under helgen. Nu är det totalt fyra coronasmittade som burit på den sydafrikanska mutationen som också kallas för B.1.351.

Av de tre som konstaterades smittade under helgen hade två nyligen kommit hem från en resa i Tanzania. Den tredje personen hade nyligen rest hem från västra Afrika.

Myndigheter har tidigare kommit fram till att både den brittiska och sydafrikanska mutationen av smittan kan spridas snabbare än ursprungsviruset, dessutom har de en något nedsatt känslighet för antikroppar. Men det ska inte påverka effekten av den vaccinering som nu dragit i gång över stora delar av världen.

– Att det nu har upptäckts varianter med förväntad nedsatt känslighet för antikroppar betyder inte att vaccinet inte kommer att ha någon verkan. Men de nya varianterna övervakas noggrant, säger virologen Anders Fomsgaard i ett pressmeddelande från SSI, Statens Serum Institut.

Enligt Tyra Grove Krause vid SSI, är de muterade varianterna inte riktigt så smittsamma som man tidigare befarat. Foto: EMIL HELMS / EPA / TT

Inte lika kraftig spridning

Statens serum institut, SSI, har forskat i den brittiska virusvarianten och det visar sig att spridningen inte är fullt lika kraftig som man tidigare trott.

– Våra beräkningar tyder på att den är 36 procent mer smittsam än de andra varianterna här i Danmark. Men det finns en viss osäkerhet kring siffrorna och det kan röra sig om allt från 20 till 50 procent. Det kan ändra sig i takt med att vi får in mer data, säger Tyra Grove Krause som är avdelningschef till TV2.

Hon kallar beskedet för ”goda nyheter” men ändå är situationen allvarlig.

– Den är fortfarande mycket mer smittsam och det kan gå fort om den får grepp om oss, säger hon.

Den första personen i Danmark som konstaterades vara smittad av den sydafrikanska varianten av viruset hade smittats i Dubai.

Just nu går det inga flyg från Dubai till Danmark. Foto: ALI HAIDER / EPA / TT

Har stoppat flyg från Dubai

Det krävs ett negativt coronatest för att kunna komma in i Danmark, men under förra veckan upptäckte myndigheter att de test som görs innan man kliver på planet i just Dubai inte är tillförlitliga. Totalt är det 55 personer som sedan årsskiftet kommit in i landet och varit smittade, trots att deras testresultat från Dubai visade motsatsen.

Därför har all flygtrafik från Dubai till Danmark stoppats. De danskar som befinner sig i Förenade Arabemiraten får hitta andra sätt att ta sig hem på. Samma sak gäller svenskar som hade tänkt ta sig hem via Danmark.

Så länge det lyfter flyg från Dubai kan man ta sig till Danmark via ett land med fungerande coronatester, menar det danska utrikesdepartementet.

– Man får prata med sin resebyrå, sitt flygbolag eller sitt försäkringsbolag för att få hjälp med att ta sig hem, säger Erik Brøgger Rasmussen vid danska UD till TV2.

