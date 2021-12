Flaggbråket i Hörby går vidare: ”Oerhört allvarligt”

Det var under ett studiebesök i november som kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito (SD) fick ett utbrott när hon såg små bordsflaggor med Pridemotiv på ett kommunalt kontor. Händelsen har utretts av fackförbunden Akademikerförbundet SSR och Vision tillsammans med arbetsgivaresidan – som även bett om ursäkt å Cecilia Bladh in Zitos sida.

– Vi ser det som oerhört allvarligt att en så hög politiker beter sig på det här sättet. Hon har skrikit åt medarbetare och uppträtt på ett skrämmande och obehagligt sätt. Personen i rummet reagerade men även personer utanför. De blev rädda och kände stort obehag och har även mått dåligt efteråt, har Akademikerförbundets Maria Stein Ymén sagt till Kvällsposten.

”Skrämd arbetsplats”

Cecilia Bladh in Zitos utbrott över Prideflaggan har väckt starka reaktioner i sociala medier. En som blev illa berörd är Jeanette Larsson, tidigare polis, i dag föreläsare och utbildare. Hon var själv på plats i Hörby i början av november för en föreläsning för personalen, då hon bland annat rekommenderade att ha Prideflaggor framme i exempelvis receptioner för att skapa en inkluderande arbetsplats.

– Jag fick väldigt fin respons efter föreläsningen och jag tror att de satt fram flaggorna efter det men det vet jag förstås inte, säger hon.

– Att skapa en sådan skrämd arbetsplats med tysthetskultur bekymrar mig. Man kan undra om de arbetar mot mångfald.

Cecilia Bladh in Zito har tidigare valt att bemöta uppgifterna med en skriftlig kommentar via mejl – utan att gå in på själva händelsen.

”Som KSO för Hörby så är jag ansvarig för att ingen medborgare känner sig kränkt och är rädd för att bli behandlad annorlunda för sin politiska åsikt eller liknade.

Våra offentliga rum är mötesplatser för alla och skall aldrig vara exkluderande. En opinionsundersökning visar att 40% av befolkningen i Hörby skulle i dagsläget rösta SD och ingen av dem eller någon annan skall behöva vara orolig att likställighetsprincipen inte gäller.”

Ursprung från Bibeln

Jeanette Larsson håller inte med om att Prideflaggan kan uppfattas som exkluderande.

– Kommunalrådet verkar inte ha kompetens i vad flaggan betyder. Regnbågsflaggan, som jag väljer att kalla den, är på intet sätt exkluderande mot någon. Dess ursprung kommer faktiskt från Bibeln och har bland annat använts som en fredssymbol och mycket annat.

Kvällsposten har under måndagen sökt SD i Hörby.

Se också: