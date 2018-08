Piercings, kängor och tatueringar – attribut som bärs av de flesta besökarna i sikte på den lilla men unika festivalen, utanför småländska Alvesta. Stämningen är god både inne i folkparken och på campingen utanför.

– Det känns väldigt bra i år. Det har släppt lite grann och vi börjar växa till den publik vi siktat på. Stämningen är helt fantastisk, säger arrangören Christoffer Gunnarsson, 29.

Hanna Erlandsson, 25, Sösdala.Varför är du här?– För att lyssna på musik och möta vänner. Musiken och all "bir" är det som gör det. Foto: Privat

Det är en smal festival med en bred publik – runt på den bevarade dansbanan från 60-talet går par som var unga under synthens glansdagar blandat med ungdomar som upptäckt genren via internet.

Från Ryssland kom även bandet Electroforez. Foto: Privat

"Inget passar ihop"

Kalabalik är en synthfestival men synth är ett svenskt paraplybegrepp med många avstickare och på festivalen ryms bland annat även postpunk, goth och renodlad elektronisk musik.

– Vi försöker hålla oss kontemporära i högre utsträckning än andra evenemang. Ofta väljer arrangörer lite samma lineup och förlitar sig på säkra kort och gamla klassiker annars. Det har tyvärr skadat scenen en del och man satsar bara på en åldrande publik men musiken har förnyats, säger Christoffer Gunnarsson.





Solveig Matthildur, 23, Reykjavik (Island).Varför är du här?– Jag är här för att göra ett fanzine och njuta av festivalen. Förra året var jag här och spelade. Jag gillar att ingen här är för smart för sitt eget bästa och försöker vara cool. Foto: Privat

Tyrolen i Blädinge är en bevarad folkpark utanför småländska Alvesta från 60-talets glansdagar med färgsprakande målerier som täcker hela området och klassiska attribut som skjutbana, lyckohjul och korvkiosk. Mitt i denna nostalgiska folkparksdröm går pumpar musik vars känsla är raka motsatsen.

Sebastian Bastian, 38, Malmö.Varför är du här?– För att hänga med kompisar och lyssna på musiken. Foto: Privat

Arrangörerna själva kallar det "ett retrofuturistiskt möte mellan det traditionella och det okonventionella".

– Mycket av charmen med festivalen är den osannolika mixen, både platsen, människorna. Inget passar ihop riktigt. Det blir en egen grej som vi tar till vara på, säger Christoffer Gunnarsson.

I den gamla folkparken arrangeras allt från festivaler, till företagsfester och bröllop. Foto: Hanna Evelyndotter

Artister från USA och Ryssland

På campingen kunde man möta den trebenta hunden Mischa som fått sitt ena ben amputerat efter ett huggormsbett. Foto: Privat

Däremot passar stämningen som handen i handsken till den glada platsen. Under festivalens fyra dagar verkar varken skadegörelse eller bråk överhuvudtaget förekomma.

– Det är en ganska fredlig festival. Eftersom det är en liten scen känner alla varandra på något sätt så alla blir inblandade om något händer.

Linnéa Porsfelt, 24, Växjö.Varför är du här?– Det är världens bästa festival. Jag ska se Hatari och röja med min mor. Foto: Privat

Det är åttonde året i rad som festivalen arrangeras och den har numera lyckats bygga upp ett internationellt namn i världen. Runt 25 artister har kommit till festivalen från både Ryssland, USA och Island. Trots att den i år slog publikrekord med blyga 400 besökare har den lyckats bygga upp ett internationellt namn.

– Festivalen har väl blivit en grej. Folk är intresserade och tycker det är kul och intressant. Både att spela utomlands men också här, på en ganska speciell plats.

"Allt är fantastiskt"

Gun-Britt Östling, 69, Vislanda.Varför är du här?– Jag har ofta varit på Tyrolen och i dag är jag värd vid entrén. Det är helt fantastiskt med alla dessa underbara människor med olika stilar och olika åldrar. Jag har bara mötts av positiva, glada människor. Foto: Privat

På festivalen spelar inte sällan ganska okända artister som ännu inte slagit igenom ordentligt men senare gör sig ett namn såsom den svenska synthgruppen Kite, som känns igen för låtar som "Jonny Boy", "Dance Again" och "I give you the morning".

När det inte är synthfestival används den gamla dansbanan i bland fortfarande för sitt ursprungssyfte. Foto: Hanna Evelyndotter

I år fanns förutom flera svenska band även en uppsjö länder representerade med band som belgiska Dive, amerikanska Twins och isländska Hatari.

Varför ska man besöka Kalabalik?

– För att se nya spännande artister. Uppleva den helt fantastiska stämningen, möta alla fantastiska människor och se den fantastiska platsen. Allt är fantastiskt, säger Christoffer Gunnarsson.