Fem tips inför Pride – missa inte det här

Prideparaden

Under torsdagen inleds Worldpride med en prideparad på Malmö Stadion. Man kan själv delta i paraden där uppåt 600 personer kommer marschera. Den som gärna vill se men inte stå mitt i smeten kan boka en biljett för läktarplats i stället – där finns cirka 3000 platser. Paraden börjar klockan 17.00 och man måste förköpa biljetter i år.

Sjung dig hes på Spegeln

För den som hyser extra värme för filmen Moulin Rouge är det här ett ypperligt tillfälle att visa upp sina kunskaper. På torsdag mellan 16.00-22.30 bjuder biograf Spegeln in till filmvisning och sing along – Come what may!

Kungligheternas kärleksrelationer

Vill du få en guidad tur om Malmös tidigare kungligheter? Vad tänkte de om kärlek, identitet och sexualitet? På Malmö museer berättar man historien om de normer och attityder som rådde på renässansslottet i Malmö.

Torsdagen mellan 11.00-12.00 – biljetter krävs.

Leo Nilson – konstnären om militärdiktaturen i Brasilien

Den som är sugen på det konstnärliga borde spana in Leonilsons utställning på Malmö Konsthall. Den brasilianska konstnären José Leonilson (1957-1993) målade under en tid kantad av sociala och politiska förändringar i Brasilien. Utställningen är den första av hans arbete som visas i Europa. 250 verk visas, från hans tidigare målningar till de broderier han skapade efter att han fick diagnosen aids – sjukdomen gick vid den tiden inte att behandla.

Nakenparty för män

På Klubben SLM Malmö blir det ordentlig fest på torsdagskvällen. Klubben är en medlemsklubb för män som är intresserade av män och manliga fetischer – den som besöker klubben kan bli medlem på plats.

Ska man dit bör man vara medveten om att kvällens klädkod är underkläder eller naket – så lämna långklänningen och fracken hemma.

FLER NYHETER: Sälen Knubbe återvänder till stranden varje dag