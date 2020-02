Dagen efter julafton fick 23-åriga Felicia i Åstorp en Sverigelott i julklapp av en familjevän. När hon först skrapat sin lott var hon övertygad om att det var en nit.

– Så kom extrarutan jag inte hade skrapat men den tänkte jag bara skulle kunna dubbla en eventuell vinst, säger Felicia.

När hon skrapade den sista rutan – var det dock den tredje 25 miljoner-symbolen som kom upp, vilket innebär att man får skrapa i tv och har vunnit minst 100 000 kronor.

– Hela familjen satt runt bordet och det blev först bara tystnad, ingen förstod att det var sant, säger Felicia.

Hon hade dock is i magen och gick in med inställningen att vinsten skulle stanna vid 100 000. När hon under tisdagen var uppe i Göteborg och skrapade stod det dock klart att hon vunnit 2,5 miljoner kronor – till Agneta Sjödins jubel.

– Jag förstod det inte då och det gör jag fortfarande inte helt. Jag tänker att jag ska köpa en lägenhet för pengarna, det får vi se.

Hur reagerade personen som gav lotten till dig?

– Han blev bara jätteglad, säger Felicia.

Beryl hade slutat sin prenumeration

Beryl Dahlman, 65, i Svedala blev miljonär en vecka innan pensionen.

– Man trodde ju inte sina ögon, man räknar och räknar ett antal gånger innan man riktigt tror på det, säger hon, säger hon.

Beryl Dahlman hade just sagt upp sin prenumeration på Sverigelotter – efter många år med högst 50 kronor i vinst.

– Då hade jag en massa bonuspoäng kvar som jag inte hade glädje av så jag tog ut dem i 14 Sverigelotter, säger Beryl Dahlman.

En av lotterna visade rutan för tv-skrapning och i dag stod det klart att hon numera är miljonär med vinsten på 1 miljon kronor.

– Det börjar sjunka in nu att jag och min sambo är miljonärer. Det känns inte fel. Man hade ju förhoppningen men vågar inte tro det förrän man faktiskt står där. Eftersom det bara var en vecka innan jag gick i pension tycker jag det var en perfekt pensionspresent.

Vad ska du göra med pengarna?

– Jag har inte vågat ta ut något i förskott så jag har inte tänkt så mycket men det blir att sätta guldkant på tillvaron ett par år framöver, säger Beryl Dahlman och lägger till att hon redan betalat av sitt billån för pengarna.

Hon tänker dock inte återuppta sin prenumeration igen så här efter vinsten.

– Jag tror inte jag kan vinna en gång till. Oddsen för det måste vara mikroskopiska.

Lottoskrapningen kommer bland annat sändas i Aftonbladets kanaler.

År 2018 vann en kvinna i Partille hela 208 miljoner kronor:

