Under året som passerade dokumenterade Malmö tingsrätt 51 incidenter innanför eller kopplade till domstolen. Det är klart färre än förra året (68) och även färre än såväl 2017 (58) och 2018 (57).

Vad som däremot sticker ut i siffrorna är antalet hot. Mellan 2017 och 2019 noterades ett hot mot tingsrättens verksamhet.

Att jämföra med fyra stycken under 2020.

– Vi ser allvarligt på alla former av hot eller andra brott som begås inne i domstolsbyggnaden. I år har via noterat fyra stycken hot i vårt incidentrapporteringssystem. Ett av hoten var riktat mot hela tingsrätten och framför allt mot tingsrättens chef. Avsändaren är känd sedan tidigare. Jag vill inte uttala mig mer om just detta hot, men ärendet överlämnades omgående till polisen för fortsatt handläggning, säger Ulf Cederborg, och fortsätter:

– Utöver detta har vi tre anmälda hot mot vittnen. Detta är händelser vilka har inträffat på de allmänna ytorna och inte inne i en förhandlingssal. Vi följer noga upp alla hot och avvikande händelser och ser hur vi kan utveckla vårt preventiva säkerhetsarbete.

Däremot har till exempel antalet ordningsstörningar inne i domstolssalarna minskat. Förra året noterades 26 stycken, jämfört med 19 under 2020.

Antalet incidenter har minskat på Malmö tingsrätt under 2020 jämfört med de senaste åren. Foto: FRITZ SCHIBLI

Beslagtog en kubotan

En annan minskning i årets siffror är antalet föremål som beslagtagits inne på Malmö tingsrätt. Allt som allt gjorde domstolen 1 863 beslag under 2020.

Vanligtvis handlar det om mindre dramatiska föremål som är helt lagliga att bära. Så som paraplyer och saxar.

– De föremål vilka vi tar i tillfälligt förvar är föremål som vi bedömer någon kan skada person och egendom med, men som inte är olagliga att inneha på allmän plats. Det är en stor skillnad mellan föremål vi tillfälligt tar i förvar och de föremål som vi tar i beslag och överlämnar till polisen, säger Ulf Cederborg.

De föremål som lämnas till polisen, vad är det vanligtvis för några?

– Föremål vilka är olagliga att inneha på allmän plats. Det handlar vanligtvis om knivar, eller andra stickvapen. Sedan har vi vid enstaka tillfällen anträffat pepparspray och knogjärn. Ett unikt föremål som våra vakter stoppade i år och tog i beslag är en så kallad kubotan.

En kubotan är ett mindre vapen som vanligtvis sitter fast i en nyckelring. Totalt beslagtog Malmö tingsrätt 18 föremål under 2020, som därefter lämnades vidare till polisen.

Förra året gjordes 27 sådana beslag.

Incidenter på Malmö tingsrätt 2020 Beslag överlämnat till polis: 18 Hot: 4 Skadegörelse: 6 Ordningsstörning: 19 Våld: 0 Incidenter totalt: 51 2019 Beslag överlämnat till polis: 27 Hot: 0 Skadegörelse: 6 Ordningsstörning: 26 Våld: 0 Incidenter totalt: 68 2018 Beslag överlämnat till polis: 21 Hot: 1 Skadegörelse: 8 Ordningsstörning: 17 Våld: 2 Incidenter totalt: 57 2017 Beslag överlämnat till polis: 33 Hot: 0 Skadegörelse: 3 Ordningsstörning: 21 Våld: 0 Incidenter totalt: 58 Visa mer

Upplever att säkerheten ökar

Till sin hjälp att hitta olagliga och farliga föremål har Malmö tingsrätt bland annat ordningsvakter, en metalldetektorbåge och en röntgen.

– Tingsrätten är en säker plats att besöka och att komma till som part och ombud. Det finns olika signaler i samhället i dag som pekar åt ett annat håll, men min uppfattning är den att tingsrätten håller en väldigt hög säkerhetsnivå och det gäller både i de allmänna ytorna där jag har ansvaret och inne i salarna där domarna ansvarar för ordningen, understryker Ulf Cederborg.

Upplever personalen att säkerheten blivit bättre, om man går tillbaka i tiden?

– Ja, när jag tillträdde min tjänst 2012 då hade Malmö tingsrätt ingen fast säkerhetskontroll. På den tiden var vi som vilken annan myndighetsbyggnad som helst och folk kunde gå rakt in utan att bli kontrollerade.

– Sommaren 2012 fattade dåvarande lagman beslut om att tingsrätten skulle upprätta en fast säkerhetskontroll. Inför uppstarten 2012 hade tingsrätten en dialog med polisen i Malmö om behovet av en sådan kontroll. Sedan starten 2012 har vi successivt uppgraderat vår säkerhetskontroll med röntgenmaskin och metalldetektorbåge. Jag menar att våra säkerhetskontroller i dag är av samma nivå som flygplatser, kärnkraftverket och andra säkerhetsanläggningar, avslutar Ulf Cederborg.

