Familjen splittrad: Pappan och brodern kvar i kriget

Utanför Migrationsverket på Jägersro i Malmö rullar en minibuss in. Ur den kommer två ukrainska flyktingar och tre poliser. De blir ledsagade in till centret för asylsökande. Vakten frågar om de har anmält att de ska komma. Det har de och släpps in.

Tidigare under dagen har 90 ukrainska flyktingar anlänt till Sverige via färja till Karlskrona, och det närmsta stället att söka asyl är i Malmö.

”Jag är förkrossad”

Ut kommer Tetiana, en kvinna i övre medelåldern, med sonen Artemi och dottern Kateryna. Sedan några år tillbaka bor Kateryna i Malmö. Tetiana och Artemi skulle bara hit för att hälsa på henne – nu har de tvingats söka asyl. Pappan och den andra brodern är kvar i hemstaden Sumy i norra Ukraina, och kan inte lämna. Familjen har ofrivilligt splittrats.

– Jag är förkrossad över att min man och son är i kriget och att vi är här, säger Tetiana och rösten övergår i gråt.

Hon försäkrar att hon inte har något emot att berätta, trots tårarna.

– Det är inte ditt fel, det är Putin, fortsätter hon efter en paus.

”Det är farligt där”

Hemstaden Sumy ligger 60 kilometer från den ryska gränsen och är en av de mest drabbade just nu. Ryssland har i en veckas tid försökt belägra staden och på grund av attackerna går det varken att resa in eller ut ur staden.

– De kan inte lämna för vi blir invaderade av Ryssland, att Ukraina inte låter män lämna landet är bara den andra anledningen, säger Tetiana.

– Det är farligt där, regeringen säger åt folk att de inte får lämna sina hem. Varje dag åker det hundra stridsvagnar med militär utrustning genom staden, säger Artemi.

”Hon brukar inte vilja vara med på bild, speciellt inte nu när hon har gråtit så mycket” säger Artemi om mamman Tetiana. Foto: JENS CHRISTIAN

Har fortfarande kontakt med familjen

De har kunnat ha kontakt med familjemedlemmarna som är kvar men är oroliga för att läget ska förändras och kommunikationerna läggas ner.

Det var nära att Ryssland lyckades belägra Sumy den första dagen men den ukrainska militären slog tillbaka och har än så länge lyckats hålla tillbaka de ryska trupperna som nu har börjat få slut på förnödenheter.

– De har ingen mat, de har ingen olja, de har inga kommunikationer. De attackerar butiker och stjäl från dem, berättar Artemi

– Regeringen har skickat ut instruktioner till de som jobbar på bensinstationer för hur de ska sabba bränslet om ryssar kommer och tankar, fortsätter han.

Har ansökt om asyl

De är stolta över sitt land och hur folket har hanterat kriget.

– Vårt folk är väldigt starkt, första dagen hade de panik men nu är de starka. Deras mormor är där och skäller ut ryssar. De är arga och jag är också arg, hade jag varit där hade jag också varit med och kämpat, säger Tetiana.

Det var den 17 februari som Tetiana och Artemi kom hit. De var här på semester – nu har de blivit flyktingar. De har ansökt om asyl i Sverige, men beskedet från Migrationsverket lär vänta. Alla som kommer har rätt att stanna i Sverige i 90 dagar men efter det krävs asyl.

– De kan inte besluta förrän de vet mer om situationen, säger dottern Kateryna.